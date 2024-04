Cuál es la microbikini total pink que Sofía Zámolo aprovechó para lucir en su luna de miel

Sofía Zámolo microbikini rosa Instagram

“Un poquito de nuestra segunda luna de miel en este paraíso. Hotel para adultos y nuestro primer viaje solos desde que me quedé embarazada de Cali. Lo que nos malcrían no se puede explicar. No nos faltó nada por hacer: comimos la comida más rica, probamos los tragos de los bares en las piletas, hicimos noche de karaoke, fiesta de espuma, noche de película, cena a la luz de las velas… continuará”, escribió en la publicación que subió a su cuenta de Instagram.

Sofía Zámolo compartió con sus seguidores, que ya superan el millón en esta red social, cómo fueron sus días en el Caribe. El posteo sumó miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus fans, quienes elogiaron su look y la felicitaron por su casamiento y el viaje. Otra vez, la influencer marcó tendencia y reafirmó su lugar como ícono fashionista de nuestro país.

Cuáles son los looks de Emilia Mernes que está luciendo en su gira con microbikini incluida

Emilia Mernes marcó tendencia al usar capucha de peluche, vincha ancha y una micromini con volados. La cantante sorprendió con sus looks al compartir un carrousel de fotos mostrando el diseño de sus conjuntos que incluyeron lentejuelas, tachas y sus típicos brillos en los ojos. Quien se encuentra viviendo un gran presente musical, volvió a dar que hablar con sus apuestas de moda, en donde impuso su estilo.

En una de sus primeras fotos, la cantante se mostró con un conjunto de baby tee celeste con estampado de estrella, junto a una minifalda de jean azul. Este diseño, que hizo recordar a looks del 2000, se completó con un gorro de peluche rosado estilo esquimal, que contó con pompones, un anillo y un cinto de strass fino con una figura similar a la de su remera.

Emilia Mernes look instagram

En una segunda foto, la intérprete de Exclusive, llamó la atención con un look total black audaz. Vistió una minifalda diminuta, con tablas, de tiro bajo, al que le sumó un lazo colgante en un costado. La artista completó su outfit con un cinto de tachas y una musculosa de breteles estampada.

Su outfit incluyó también un corpiño de encaje rosa pastel que sobresalió por debajo de su prenda de la parte superior. Por último, se la pudo ver con uno de sus accesorios favoritos, una vincha ancha negra lisa.

Emilia Mernes look instagram

Por último, en otra de las imágenes que formaron parte de este álbum, la cantante se mostró con un conjunto de alto impacto en aguamarina, uno de los tonos protagonistas de la temporada. Su look contó con una dupla de minifalda XXS y corpiño con volados. Las dos piezas estuvieron decoradas con lentejuelas plateadas, con un choker a juego y parte de un arnés blanco de cuero.

En cuanto al maquillaje, eligió sombras turquesas que combinaron con el resto del look, sus clásicos brillos debajo de los ojos un peinado que permitió que tuviera el pelo suelto con minirodetes.

Emilia Mernes

La artista compartió este álbum de fotos con looks que formaron parte de sus shows. Además de sus seguidores y fans, también reaccionó su novio, Duki, quien comentó: “Qué ganas de ser el Arena, para disfrutar de tu show 10 veces". Nuevamente marcó tendencia con sus outfits y confirma su lugar de referencia en la moda y en la música en nuestro país.