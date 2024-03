Emilia Mernes mostró la incipiente moda nocturna: look de salida con microbikini

El look total black siempre le sienta bien a Emilia Mernes.

Emilia Mernes vistió una microbikini e impactó una vez más con su look durante una actuación especial junto a Nicki Nicole. La cantante demostró su preferencia por este tipo de prenda y la combinó con un conjunto que empieza a marcar tendencia entre las famosas. En esta ocasión, para su presentación en el Estadio Arena Argentina, la cantante se inclinó por un outfit total black con el que innovó en la moda del momento.

La particularidad del look se enfocó también en los detallados apliques de cuero con forma de estrellas que adornaron tanto la micromini como la campera bomber a juego, rememorando el estilo Y2K. El conjunto se completó con zapatos de taco alto y punta fina, agregando un toque de elegancia y cohesión al look total black que escogió para la ocasión.

Emilia Mernes microbikini Instagram

Este outfit no solo reflejó su pasión por la moda, sino también su habilidad para fusionar elementos de diferentes épocas con un resultado espectacular. Por tal razón, sus seguidores dejaron miles de “me gusta” y comentarios elogiando su decisión. Nuevamente impuso su estilo fusionando tendencias retro con toques contemporáneos. De esta manera confirmó cuál es la tendencia de la temporada y su referencia en el mundo de la moda.

Morena Beltrán recordó el verano y su microbikini animal print ideal para aprovechar el sol

Morena Beltrán vistió una microbikini de estampado animal print en su último post en Instagram, mostrando su fanatismo por la moda de verano. La periodista deportiva, quien disfruta compartir sus momentos de relax en redes sociales, optó esta vez por un vibrante traje de baño que contó con un audaz diseño colorido.

El conjunto elegido por la influencer se trató de un corpiño rectangular en tonos suaves de rosa, adornado con un llamativo estampado de tigre que viene marcando tendencia en la temporada. Su look lo complementó con una bombacha de corte clásico y un pareo negro, reflejando a la perfección las últimas novedades de la moda de la temporada verano 2024.

Morena Beltran microbikini estampada Instagram

En cuanto al maquillaje, este fue minimalista y enfatizó sus ojos con máscara de pestañas negra, acompañado de un peinado resaltó su estilo natural y sin esfuerzos. Además, el toque distintivo de un collar de caracoles reafirmó su conexión con el ambiente veraniego.

La publicación en Instagram no tardó en captar la atención de sus seguidores, acumulando miles de "Me gusta" y cientos de comentarios con elogios. Estas respuestas positivas no solo confirman a Morena Beltrán como una influencer de moda a seguir, sino que también evidencia su habilidad para inspirar y cautivar a sus fans.