Cuál es la microbikini total black que lució Sofía Zámolo en su luna de miel

Para completar su look le sumó unos anteojos de sol también negros con vidrio opaco y marco de carey. Con respecto al maquillaje, optó por mostrarse sin señales de make up, apostando a una apariencia 100% natural.

“Un poquito de nuestra segunda luna de miel en este paraíso. Hotel para adultos y nuestro primer viaje solos desde que me quedé embarazada de Cali. Lo que nos malcrían no se puede explicar. No nos faltó nada por hacer: comimos la comida más rica, probamos los tragos de los bares en las piletas, hicimos noche de karaoke, fiesta de espuma, noche de película, cena a la luz de las velas… continuará”, escribió en la publicación que subió a su cuenta de Instagram.

Sofía Zámolo aprovechó la oportunidad para contarle a sus seguidores, que ya superan el millón en esta red social, cómo fueron sus días en el Caribe. El posteo sumó miles de "me gusta" y comentarios por parte de su fans, quienes elogiaron su look y la felicitaron por su casamiento y el viaje. Nuevamente marcó tendencia y confirmó su referencia en el mundo de la moda.

Con Emily Ratajkowski como protagonista, Victoria Secret promocionó sus nuevas microbikinis

Emily Ratajkowski fue una de las modelos que participó del lanzamiento de las nuevas microbikinis de Victoria Secret. La marca compartió un video inclusivo de trajes de baño 2024. Desde las lujosas islas Turks y Caicos, distintas influencers y modelos vistieron conjuntos que marcarán tendencia a lo largo de la temporada.

La modelo formó parte del “Escape to summer” (Escape al verano), una producción que se realizó en esta isla paradisíaca para dar a conocer los nuevos trajes de baño para esta temporada. De moda en las Islas Turcas y Caicos. Entre las imágenes y los videos, se la pudo ver posando con un original diseño negro de corpiño strapless con frunces y bombacha tiro alto.

Las dos piezas de su microbikini estuvieron adornadas con tiras finas y apliques metálicos. Además, combinó su look con una falda negra de estampado de hojas y un cinturón del mismo tono.

“Transpórtate al paraíso con un adelanto detrás de escena de nuestra última campaña” comunicó la empresa en la publicación que subió a su perfil con imágenes de Emily Ratajkowski.

Tanto ella como otras modelos vistieron diversos trajes de baño, intentando capturar la esencia del verano, como así también formando parte de una novedosa campaña en la que se buscó abarcar distintos cuerpos, respondiendo así a las críticas sobre los estándares de belleza que suelen protagonizar estas sesiones fotográficas.

