Cuál es la la película con más reproducciones de Prime Video y que está protagonizada por Jake Gyllenhaal

"El duro original es... no sé qué pasa con algunas películas, te encanta verlas. Quieres volver ahí . Es inexplicable por qué, pero cada vez que entras en una escena y dices, voy a seguir viéndola. Y con Patrick lo conocí y trabajé con él y siempre fue tan cariñoso y me apoyó en los primeros momentos de mi carrera, por eso no me podía negar a este proyecto", contó Jake Gyllenhaal a C5N en Austin, Texas, en el marco de la Premiere internacional de El duro , la nueva versión que debutó en Prime Video.

El Duro - Tráiler Oficial | Prime Video Amazon - MGM Studios



La película llegó a la cima de las más vistas de la plataforma de Amazon. MGM Studios anunció que el largometraje de acción, dirigido por Doug Liman (Al filo del mañana), superó los 50 millones de espectadores en todo el mundo y pasó a ser la película más vista del estudio a nivel global. "El innovador y exitoso debut de El duro es un testimonio del arduo trabajo y compromiso de todo el equipo cinematográfico y del elenco de la película liderado por el fenomenal Jake Gyllenhaal”, declaró Jennifer Salke, directora de la compañía Amazon y MGM Studios.

El film, que tuvo su primera proyección en el marco de la edición 2024 del SXSW, festival de innovación, tecnología, series y películas, se estrenó en Prime Video el 21 de marzo y en menos de tres semanas logró la impresionante marca. Además, este antecedente, empujó a Jake Gyllenhaal a firmar un acuerdo entre su productora Nine Stories (Wildlife) y Amazon Studios para futuros proyectos en una relación de exclusividad.

EL DURO YOUTUBE



El duro podría tener una secuela, de eso no hay dudas. Y si dependiese del actor de Donnie Darko y Ambulancia, reencontrarse con el multicampeon de artes marciales mixtas, sería un gran honor: "Conor era enormemente intimidante, pero divertido. Vino a mí al principio del rodaje y me dijo “soy un cinturón blanco en hacer películas y en actuar, y estoy aquí para aprender, lo que me aportó un gran sentido de la humildad, que es un aspecto tan importante en todo el proceso", contó Gyllenhaal en exclusiva a C5N.

También agregó: "La verdad es que estaba muy intimidado, pero me di cuenta que estábamos en lugares similares y que él tiene toda esta experiencia en su campo y yo tengo un montón de experiencia en mi campo y eso nos complementó".

El duro - Jessica Williams Con el debut de Conor McGregor y Jake Gyllenhaal se convierte en la película más vista de la plataforma. Prime Video



Sobre su pasó por el festival texano y abrir el SXSW 2024, los principales actores y actrices de la película coincidieron que fue una experiencia única. Jessica Williams (Terapia sin filtro) contó lo siguiente: "Fue realmente buena. Abrimos SXSW, que es icónico, y esta es una gran ciudad para estrenar El duro. Y sentí que el público era muy receptivo y lo pasaron genial. Desde que vieron a Post Malone al principio hasta que pasó lo que pasó al final, se lo pasaron en grande, lo que es muy divertido".

Por su parte, Daniela Melchior, la actriz franquicia de Hollywood, sumó: "Permítanme decir esto, no quiero estropear nada, pero en esa última pelea, realmente sentí que estaba viendo una película de Hitchcock. En este sentido, ya sabes, cada vez que Hitchcock se quedaba fuera sólo para escuchar la reacción del público, realmente me sentía como, oh Dios mío, esto es tan especial. Una película tan contemporánea. Era realmente especial".

El duro es una producción exclusiva de MGM Studios y Prime Video. Ya disponible en la plataforma.