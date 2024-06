Cuál es el vino argentino que está destacándose en las series coreanas

Argentina es conocida por producir vinos tintos de calidad, específicamente de la variedad Malbec, bien recibida en mercados internacionales, incluido el asiático. Con frecuencia se organizan eventos y ferias de vinos en Corea del Sur donde los vinos de bandera azul y blanca se destacan y eligen.

Qué vinos argentinos se están robando todas las miradas en las series coreanas

Allá por 2016, en la serie "Cinderella and Four Knights" se celebró el Malbec argentino mostrando una botella de vino tinto argentina en una filmación. El desafío sigue y llegamos a la mega popular “The three body problem”, en la que aparece el celebrado vino de Bodega Trivento, Golden Reserve Malbec. De Lujan de Cuyo a la pantalla de Netflix sin escalas.

En el sexto capítulo de la historia, los creadores de Juego de Tronos, David Benioff y D.B. Weiss, junto a director Derek Tsang, decidieron dar el buen visto a la cultura del vino argentino, una marca registrada a nivel mundial. En la nombrada escena, Jin, interpretado por Jess Hong, visita a Auggie, representada por Eiza Gonzalez, con una botella de vino Trivento Golden Reserve Malbec y se la regala antes de entablar un diálogo serio durante la escena en la que se descorcharan varias botellas.

El éxito de Bodega Trivento y en particular de la línea Golden Reserve no es un mero golpe de suerte. Tras alcanzar los 96 puntos y obtener el premio “Trophy”, fue el gran ganador de los vinos argentinos en la edición del International Wine Challenge 2022, ejecutado en Londres, Inglaterra. Además, esta etiqueta fue destacada por críticos internacionales como Tim Atkin, James Suckling y Patricio Tapia.