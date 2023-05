Cuál es el documental de un famoso luchador que está en el Top 10 semanal de Netflix

Sinopsis de McGregor Forever, el documental que será dividido en 4 partes estrenado por Netflix

"Conor McGregor se convirtió en el luchador más llamativo de la UFC por sus brutales golpes y su fanfarronería. Esta apasionante docuserie sigue su dinámica trayectoria", adelanta la sinopsis de Netflix.

En 2021, el deportista irlandés se enfrentó a uno de los años más duros de su carrera profesional: tuvo tres peleas en menos de 12 meses, con la expectativa de los fans persiguiéndolo y con los ojos de la prensa especializada sobre él por su retorno al ring.

La serie retratará a una de las más importantes personalidades de las artes marciales mixtas del mundo mientras se prepara y enfrenta a la batalla más importante de su trayectoria Además, McGregor Forever narrará como es que Conor llegó a ser tan famoso e importante en el deporte estadounidense. Se mostrará a su vez cómo se prepara para su regreso al octágono y da una mirada entre bastidores sobre su recorrido hasta ser tan reconocido e importante y por qué se sigue considerando uno de los rostros más relevantes de la UFC

Tráiler de McGregor Forever

La lesión de McGregor y su paso a la actuación

McGregor sufrió una grave lesión en la pierna izquierda en 2021 durante el inicio del combate ante el estadounidense Dustin Poirier en Las Vegas, y el documental también se centra en su recuperación tras ese incidente.

“Pensé que también había terminado. Es por eso que me di la vuelta en un molde diferente. Ahora también es la adrenalina, no sabría que me habría calmado, y parte de mi pensamiento: ‘Jesús, imagínate si me lo hubieran quitado así’. Yo entraría... Sería una persona diferente. Fue aterrador, para ser honesto”, contó McGregor sobre la terrible experiencia.

Aunque McGregor es obviamente más conocido por su carrera en MMA, también ha estado incursionando en la actuación. El luchador tiene un papel en el próximo remake de Road House, coprotagonizado por Jake Gyllenhaal. Sin embargo, aunque dijo divertirse trabajando en la película, confesó que estaba ansioso por volver a luchar de verdad.