Cuál es el crudo documental difícil de ver sobre los abusos a los Boy Scouts en Estados Unidos

En 1 hora 34 minutos, la cinta dirigida por Brian Knappenberger expone las cerca de 82 mil denuncias de abusos sexuales por parte de ex líderes de los Boy Scouts, a través del relato de sobrevivientes, testigos y especialistas.

En 2021, los Boy Scouts of America emitieron un comunicado expresando su congoja por las secuelas de los abusos sexuales y pidieron disculpas. Pero el documental afirma que la organización pudo haber intentado ocultar los delitos: no se trata de daños morales, sino de delitos sistemáticos. De hecho, los Boy Scouts of America indemnizarán con 850 millones de dólares a las más de 82 mil personas que promueven la demanda por abuso sexual contra la institución.

Sinopsis de Los archivos secretos de los Boy Scouts de EEUU, el crudo documental que estrenó en Netflix

La sinopsis del crudo documental que estrenó Netflix indica: "Sobrevivientes, informantes y expertos relatan los casos de abuso sexual que los Boy Scouts de Estados Unidos encubrieron durante décadas y su devastador impacto". Lo más inquietante es que sostiene que los niños aún corren peligro dentro del movimiento Scout.

Lo que revela esta producción ha generado fuertes críticas: “Es nauseabundo e indignante. No es fácil de ver, pero tiene momentos de profunda emoción y auténtica inspiración”, dijo Richard Roeper, de Chicago Sun-Times. En la misma línea, Nick Schager, de The Daily Beast, dijo: “Es una denuncia mordaz que resulta aún más impactante gracias a los valientes comentarios de las víctimas”.

Tráiler de Los archivos secretos de los Boy Scouts de EE.UU