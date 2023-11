Cerca de 200 millones de dólares fue la inversión de Apple TV para la nueva película del director de Gladiador , Blade Runner y Alien: el octavo pasajero , para una obra realmente titánica desde la puesta en escena, locaciones, vestuario, fotografía y más. No es una rareza dentro de la filmografía de este director ya que uno de sus fuertes es la calidad que aporta a los combates e historias de esta magnitud. Lo demostró ya en varios de sus títulos y era el indicado para llevar a la pantalla la vida del emperador francés.

El film, claro, se concentra en su vida adulta desde una de sus épicas batallas como lider militar hasta el día de su muerte, sin embargo, no hay muchas subtramas, no existen personajes secundarios fuertes y el rol principal se apodera de la mayoría del metraje en pantalla. Aquí radica el punto fuerte, pero también una de las mayores críticas que recibe el largometraje.

Napoleon - película Ridley Scott en el detrás de escena de su nueva película. Sony Pictures

Napoleón se centra en dos aspectos claros de la vida del emperador y tirano: el estratega militar (que luego va modificando sus ambiciones y administrando cualidades para enfocarse en el terreno político) y su vida amorosa ligado a Josefina. Entre estos dos aspectos la película va y viene luego de la primera media hora de duración con una interesante introducción que generará buenas discusiones. Sobre las épicas escenas, ahí se puede ver reflejado el abultado presupuesto.

Repito: pocos directores en la actualidad filman con ese nivel de crueldad y veracidad. La batalla de Waterloo posiblemente sea la mejor escena de acción del año (y eso que está John Wick 4 y Misión Imposible). La cámara puesta en diferentes lugares del conflicto, para mostrar todo el despliegue de producción, pero también jugando un rol narrativo clave entre los generales, los planos detalle y más.

Por el lado del duelo actoral, hay un trabajo tan bien logrado en la dinámica de Napoleón y Josefina. Si bien él era el emperador que aparentemente podía mover las piezas a su gusto, Josefina, con otro excelente desempeño de Vanessa Kirby, era la que mantenía el control incluso en los momentos donde se ve arrinconada por sus errores o faltas.

Phoenix ejecuta con maestría su Napoleon siendo frío y calculador dentro del campo de batalla, pero en la intimidad un hombre que desde su actitud corporal hasta su mirada evidenciaba estar a disposición de su amada. La furia, la ira y los celos nacidos de los conflictos con su pareja rompía la tranquilidad y sosiego que lo mantenía siempre enfocado y en equilibrio.

Napoleon - película Por momentos, da la sensación que falta material en el corte estrenado en cines.

El material entregado entre las batallas visualmente imponentes y las logradas actuaciones de estos dos intérpretes son de una calidad imposible de perderse en pantalla grande, sin embargo, de un director como Ridley Scott quizá se esperaba mucho más en cuanto a la concepción y desarrollo de una película. Esto no quiere decir que sea mala ni mucho menos, pero el film encuentra una monotonía en su ritmo y temas.



Por momentos, da la sensación que falta material en el corte estrenado en cines. No hay matices, personajes secundarios que funcionen como distracción de la historia central. Es palo y palo de escenas claves durante las más de dos horas, pero los conflictos de poder, las batallas, los giros en la relación entre ambos protagonistas son tantos, que es muy dificil abarcar estas décadas de historia en una sola película sin que aparezcan estos problemas de administración de información y de ritmos.

Póster Napoleon Napoleon es la nueva película de Ridley Scott con el protagónico de Joaquin Phoenix sobre el emperador francés. Sony Pictures

Más allá de cualquier comentario aquí reflejado, Napoleon no es un largometraje para dejar pasar. La interpretación de ambos son de una potencia inusual, de un trabajo inspirado no solo en un buen guion sino bastante ejercitado. Por otro lado, la visión de Ridley Scott de un tipo tan grande en la historia de la humanidad, admirado y odiado, siempre puesto en el centro de la discusión, es para disfrutar. Con cuota humor y sensualidad necesaria, la película es uno de los acontecimientos cinematográficos del 2023. A la altura de la última de Scorsese, la Mision Imposible o john Wick, eventos cinematográficos que no llegan todas las semanas a la cartelera de cine argentina.