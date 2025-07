Coti Sorokin: "Los géneros musicales son un invento del marketing"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

"Fue idea mía. Ya lo veníamos hablando porque somos muchos que estamos cumpliendo esos 20 años. Hace 3,4 años cumplí el aniversario de mi primer disco y ahí lo empecé a pensar, luego vino el siguiente y me pregunté lo mismo, hasta que dije: 'En este sí'. Fue el disco que más éxito tuvo, fue doble platino en España, muy conocido en Latinoamérica, Estados Unidos y tenés la versión de Nada fue un error con Paulina Rubio u Julieta Venegas", reflexionó Coti.

Además de la seguidilla de shows, sorprendió a su público reversionando clásicos de su repertorio con artistas impensados como Yami Safie o Valentino Merlo. "Valentino tiene 17 años y es rosarino, eso es lo que tenemos en común (risas). Hubo un concierto en el que cantamos juntos y parecía como si nos hubiéramos puesto de acuerdo en el look porque salimos vestidos iguales, pero fue casualidad, increíble. Lo amo a Valentino, es un pibe increíble, divino. Yo no lo conocía y grabamos esta versión de 'Dónde están corazón' que la hizo propia. ¡Tiene una personalidad para la edad que tiene! Adoro a él y a toda su familia, su hermano, su madre, su viejo, unos divinos".

Una de las grandes cualidades de Sorokin, que hace la diferencia, es su talento para componer canciones. Coti ha escrito decenas de temas para distintos artistas argentinos de gran reconocimiento: Diego Torres, Julieta Venegas, Paulina Rubio, Enrique Iglesias, y Natalia Oreiro. En ese sentido, comenta: "Me inspiro de un poco de todo. No busco un lugar que me inspire, puede ser una peli, un libro, una historia que me cuentan o que vivo o imagino, es un poco todo. El escritor de canciones tiene que estar ahí medio con las antenas. Charly García decía: 'Yo nací para mirar'. Es así, uno tiene que ser buen observadora y obviamente, también, sensible. Después, también te lo da el oficio: se estudia, se aprende y se perfecciona como cualquier oficio. Es algo que ya es mi vida, no podría explicarla bien".

"Son 20 años de este disco, pero muchos más de carrera. Empecé muy chiquito no sólo a hacer mi música sino a colaborar con gente, hacía producciones como músico sesionista, como compositor... Mi génesis como músico fue esto: la colaboración. Sigo con la misma ilusión y productividad, aunque los años te van enseñando a saber elegir mejor dónde poner la energía, el tiempo, el foco y así poder disfrutarlas más. Me permito eso".

Coti: "No me siento identificado con un género musical, no me interesan"

Uno de los videos virales de estas últimas semanas fue el de Quevedo. El famoso cantante español que tiene su session con Bizarrap se presentó en Argentina y entonó Nada fue un error, uno de los clásicos de Coti. Sorprendentemente, Sorokin estuvo presente en la fecha y dijo: "Estuve en el concierto porque me invitó a través de la productora. Ya sabía que iba a cantarla, él se enteró que yo estaba en Buenos Aires y me invitó. Lo disfruté mucho. Cuando la presentó dijo que había sido una canción de su infancia, fue re lindo. Yo iba preparado para una reversión, pero la hizo demasiado fiel a la versión original. Me hubiera gustado que la bardeé un poco más. Capaz porque no nos conocíamos personalmente, por ahí si nos hubiéramos conocido hubiera hecho cualquier cosa porque sabe que yo, feliz. Jamás me enojariá, soy muy abierto, me encanta que de mis canciones hagan mutaciones que no me animo a hacer yo porque no me resulta natural, por ahí, sería como medio impostado. Pero me encanta que venga alguien de otro palo y haga percha la canción".

"No me siento identificado con un género musical, no me interesan, me interesan más los artistas. Los géneros son inventos que no tienen que ver con la música, son inventos del márketing. Hace años existían las disquerías y tenías que pertenecer a un género para que te pongan en una batea y a mí no sabían donde carajo meterme. Esos siempre fueron los artistas que a mí me gustaron, los que no se identifican con un género, como Los Beatles o Caetano Veloso. Lo mismo pasa con todos estos géneros que englobamos bajo la categoría de 'urbano', hay muchos que están más dentro del rock, del rap, del trap, del pop. No confío en los géneros. La música del 2025 es caótica y eso está bueno".