Coti Sorokin habló por primera vez sobre su separación con Cande Tinelli, a un año de su casamiento

“No hablé con ninguno de los dos protagonistas, aunque los vi hace poco a ambos. El día que fui a la presentación de los Tinelli a Uruguay, lo vi a Coti y nos saludamos de hecho. Después lo busqué para hacer la nota en vivo y ya no lo encontré más; y nunca los vi juntos tampoco. No sé si hay registro juntos de ellos, alguna foto”, había contado De Brito.

Coti Sorokin y Candelaria Tinelli Los cantantes están en pareja hace mucho tiempo, a pesar de las peleas. Redes sociales

“Cande, cuando vino acá dijo que no soportaba sus actitudes, que era controlador, muy celoso, y que ella no quería más estar en una relación así de tóxica. Y lo dijo también en una nota que le hicimos a ella solita antes de que se reconciliaran para llegar al casamiento”, concluyó.

Pero ahora fue el propio Coti quien rompió el silencio y contó la verdad de lo que sucedía. Luego de su viaje en avión por un compromiso laboral, compartió el tema And i love her de Los Beatles, y en las estrofas habla sobre sus sentimientos.

“Yo le doy todo mi amor, eso es lo que hago. Y si tú vieras a mi amor, también la amarías. Yo la amo. Ella me lo da todo, con ternura. El beso que da mi amante, me lo da a mí. Y la amo”, indica la letra y se tomó como una declaración.