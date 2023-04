Conmoción en redes: Taylor Swift y Joe Alwyn se habrían separado después de seis años

La separación entre la intérprete de Midnights, de 33 años, y el actor de 32 se habría dado en términos "amigables" y "no dramáticos", según informó el medio norteamericano ET. "La relación simplemente terminó su curso. Es por eso que a él no lo vieron en ningún show" del Eras Tour, explicaron fuentes cercanas a la pareja.