Conmoción por la muerte de una reconocida influencer que fue hallada sin vida en su casa: los detalles

La influencer era madre de dos hijas adolescentes y comenzó en el mundo del internet en 2001 con la creación de Dooce junto a su exmarido y socio, Jon Armstrong. Desde ese momento se inició con su marca personal y llegó a lugares impensados: fue nombrada por el The New York Times Magazine como la “reina de las mamás blogueras”.

Su contenido fue algo totalmente novedoso, ya que estaba apuntado a visibilizar la lucha como madre y al mismo tiempo contra la depresión y el alcoholismo.

Las publicaciones hablaban sin ningún tipo de prurito sobre el embarazo, la lactancia, tareas del hogar y hubo muchos haters que la acusaban por su mala crianza que la insultaban.

El éxito en internet, en Instagram y otros medios se multiplicaron y llegó a sacar sus propias memorias en 2009 bajo el título de "It Sucked and then I Cried: How I Had a Baby, a Breakdown and a Much Needed Margarita" (Apestó y luego lloré: Cómo tuve un bebé, una crisis nerviosa y un Margarita muy necesario).

Además, la influencer apareció en The Oprah Winfrey Show y figuró en la lista Forbes de las mujeres más influyentes en los medios de comunicación.

Heather Armstrong confesó que tenía problemas de adicción con el alcohol y atravesaba depresión crónica.

“El 8 de octubre de 2021 celebré seis meses de sobriedad yo sola en el suelo junto a mi cama sintiéndome como si fuera un animal herido que quería que lo dejaran solo para morir. No había nadie en mi vida que pudiera comprender lo simbólica que fue para mí esa victoria”, escribió Armstrong en su cuenta de Instagram.

Al mismo tiempo reveló al medio VOX, que su depresión empeoró, algo que la la llevó a inscribirse en un ensayo clínico en el Instituto Neuropsiquiátrico de la Universidad de Utah. Lugar donde fue sometida a un coma inducido químicamente durante 15 minutos seguidos a lo largo de 10 sesiones.

“Sentía que la vida no estaba hecha para vivirla. Cuando estás tan desesperado, intentas cualquier cosa. Pensé que mis hijos merecían tener una madre feliz y saludable, y necesitaba saber que había intentado todas las opciones para ser eso para ellos”, contó y atribuyó que sus situaciones emocionales tenían que ver con compartir su vida en Internet durante tanto tiempo.