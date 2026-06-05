5 de junio de 2026 Inicio
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Qué dice el parte oficial de la Policía sobre la muerte del Indio Solari

El cantante falleció este viernes a los 77 años. Fue una figura clave del rock nacional y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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Solari tenía 77 años.

Solari tenía 77 años.

Carlos Alberto Solari murió este viernes a los 77 años, luego de padecer la enfermedad de Parkinson desde 2016. El fallecimiento del icónico artista se produjo en las primeras horas del día en su casa de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó.

Su trayectoria giró en torno a  tres proyectos que reflejaron distintas etapas de su evolución.
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"Averiguación causales muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identificado popularmente como Indio Solari", indicó el parte oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

En tal sentido, el documento de la fuerza de seguridad bonaerense remarcó que el artista "padecía mal de Párkinson". A partir de esta información, el "UFI 2 Ituzaingó dispone actuaciones. Nada indica o señala otra causa de muerte".

El líder emblemático de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricotas fue una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino. Tras la disolución de la banda en 2001, pasó a desempeñarse como solista y mantuvo una convocatoria multitudinaria en cada presentación junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La última aparición en los escenarios del Indio Solari

Debido a la enfermedad que afrontaba desde 2016, Solari dejó de brindar sus habituales conciertos en público y formaba parte de los shows de Los Fundamentalistas a través de una pantalla gigante. Su última aparición fue en un concierto en La Plata, desarrollado en diciembre del año pasado, mediante un video grabado donde el exlider de la banda cantó grandes hits y sorprendió a los fanáticos.

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