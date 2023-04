Confirmaron que Sebastián Yatra le fue infiel a Tini Stoessel: enterate con quién

Luego del fuerte rumor de que separación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul , Yanina Latorre salió al cruce y confirmó que no había problemas entre una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Contó que las palabras de desamor dedicadas en el recital fueron para Sebastián Yatra, quien le había sido infiel.

“Cuando ella canta el tema cuenta qué es lo que la llevó a eso. Le está pegando al ex. No está hablando de Rodrigo. Está hablando de otro. Mañana, cuando la vean en Madrid ¿qué van a decir?”, contó la panelista mientras Estefi Berardi aclaraba que no era algo de la actualidad.

Luego amplió y reveló la infidelidad que se rumoreaba, pero nadie se había confirmado a verificar. “Ella es muy educada y lo saluda, y está todo bien, pero quedó un resentimiento. Aitana era la amiga. Tini le dio la posibilidad (de cantar juntas una canción, en 2019). Ellos en su momento le negaron todo y ahora están juntos”, agregó.

Luego Estefi fue directa con su pregunta: “¿Yatra fue infiel?” y ella respondió tajante: “Sí”.

La llamativa frase de la cantante durante un show en Santiago del Estero

La palabra de la exVioletta empezó en la previa de entonar la canción Te pido, uno de los últimos hits que lanzó en su álbum, frente a eso, si bien muchos podrían especular que se trata de una manera para anticipar cuál era la próxima canción a cantar, como hace siempre, hubo otro momento que hizo ruido y generaron más dudas sobre su presente amoroso.

https://twitter.com/TeamTiniSCol/status/1644891895238197248 “todos se hacen una historia en la cabeza, de que el artista es todo brillo, pero yo también tengo mis días, mis inseguridades como todos”



TINI durante su show esta noche. pic.twitter.com/tcQjwa1KxY — TINI COLOMBIA (@TeamTiniSCol) April 9, 2023

Frente a sus fans, se sinceró y confesó: “Muchos tiene en la cabeza que el artista es todo brillo y que todo está bien. Yo también tengo mis días, mis inseguridades y mis miedos”.

“Estar acá, arriba del escenario me hace sentir más fuerte porque me voy muy recargada de su amor y espero que todo lo que están sintiendo con la música a ustedes les pase exactamente lo mismo que a mí. De verdad, quería agradecerles por sacarme una sonrisa”, se la escucha decir en medio de una voz quebrada.