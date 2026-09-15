Tragedia en el recital de Stray Kids: murió un adolescente de 16 años mientras hacía fila para entrar al recital La menor sufrió una descompensación mientras esperaba para ingresar al show del grupo de K-pop. Aunque fue asistida en el lugar, murió en el Hospital de San Isidro. Agregar C5N en









La menor de 16 años, oriunda de Isidro Casanova, se desvaneció y murió en el hospital de San Isidro. Redes sociales

Una adolescente falleció en medio del recital de la banda Kpop Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro. La menor estaba ingresando al lugar cuando se descompensó, fue atendida por emergencias y trasladada al hospital donde murió.

La víctima falleció este lunes 14 de septiembre a las 19, en la previa del recital del grupo musical surcoreano, cuando estaba acompañada por su cuñada, de 22 años.

La chica fue asistida por los servicios de emergencia, mientras estaba en la fila, y fue derivada al Hospital Central “Dr. Melchor Ángel Posse”, a 400 metros del lugar. Los médicos le practicaron maniobras de reanimación, pero minutos después falleció de un paro cardiorrespiratorio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨ EVENTOS KPOP - FIESTA BTS ✨ (@cypher4kpop) “DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida. Nos encontramos en contacto con la familia y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes", detallaron desde la organización del show.

Según fuentes policiales, la menor de 16 años era oriunda de Isidro Casanova, y la investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro, que espera el resultado de la autopsia.

El grupo de K-pop Stray Kids debutó en Argentina La destacada banda de K-Pop Stray Kids, llegó a Argentina a través de la agencia JYP Entertainment, y se presenta hoy martes 15 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro en la segunda y última fecha de su gira en Argentina. Se trata de un grupo masculino surcoreano formado en 2017 que se formó en un reality show, debutó en 2018, y actualmente está compuesto por ocho miembros: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. Es furor mundial y genera un fanatismo masivo entre los seguidores, ya que a diferencia de otros grupos de K-pop, ellos mismos componen, escriben y producen su música.