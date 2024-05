Cómo es la microbikini con brillos que lució Ninel Conde y está causando furor en el mundo de la moda

La artista llegó a la fama a fines de la década de los 90 y desde entonces se convirtió en una figura reconocida en la televisión, protagonizando diversas telenovelas. Además, se lanzó como cantante, teniendo entre sus hits al famoso tema muy cantado en estas partes del mundo conocido como "bombón asesino".

ninel conde traje de baño Instagram

En la actualidad, a sus 47 años, sigue marcando tendencia y sorprendiendo a su base sólida de fans, quienes constantemente elogian sus fotos en sus redes sociales.

“Siempre habrá alguien que dude de ti, solo asegúrate que esa persona no eres tú”, escribió en el texto de la publicación. Sus seguidores dejaron miles de reacciones, incluyendo "me gusta" y comentarios en donde elogiaron su look y su estilo.

Ninel Conde microbikini Instagram

Romina Malaspina se lució con una microbikini beige y un modelo fuera de lo común

Romina Malaspina posó con una microbikini taparrabos color nude y marcó tendencia. La modelo se fotografió vistiendo un traje de baño en un modelo beige con frunces y accesorios que combinaron con su look, como un pañuelo en la cabeza y anteojos de sol. La influencer es una fanática de este tipo de prendas y suele compartir en sus redes sociales sus mejores conjuntos.

La también Dj impuso su estilo al posar sobre una reposera con un modelo en color nude. Este conjunto de dos piezas contó con un corpiño con molde cuadrado con frunces y una bombacha taparrabos con sectores fruncidos y tiras finas en los costados de la cadera.

Atenta a la moda, le sumó accesorios que combinaron con el resto de su look, como un pañuelo en la cabeza con estampado de arabescos, una camisa de gabardina beige y anteojos de sol marrones con marcos cuadrados con lentes en degradé.

Romina Malaspina microbikini instagram

Otro de los accesorios que le sumó a su outfit fue la joyería dorada, desde collares de eslabones hasta pulseras con estrellas y lunas. Tambíen eligió tener el pelo suelto y un maquillaje en tonos neutros, con un delineado negro en la mirada, contorno en las mejillas y labios nude.

“Si dicen que soy bandida no les crea‘’, escribió en el texto de la publicación, en relación con "Una foto remix", la canción de Nicki Nicole, Emilia Mernes, Thiago PZK y Mesita. En poco tiempo el posteo superó los miles de "me gusta" y comentarios, en donde sus seguidores elogiaron su look y su estilo.

Romina malaspina look instagram