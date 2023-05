En diálogo con Buena Tarde por C5N, conducido por Lourdes Sánchez y Julieta Camaño, la cantante confesó que después de tantos años no se esperaba este llamado. “Yo no soy bailarina, pero al ser cantante aprendí un montón. Estoy oxidada para esta nueva etapa”, dijo entre risas confirmando su entusiasmo y presencia en el programa.

Respecto a su equipo de trabajo, Ramírez explicó que aún no sabe con quién estará, pero deseó que sea un “con bailarín alto y que me sepa manejar”. “No me estoy preparando todavía, pero voy arrancar pronto acá en Córdoba con unas clases”, aseguró y anticipó que pronto emprenderá viaje hacia Buenos Aires “para empezar con la couch y el bailarín que me toque: “A fines de junio llegaré”.

Coki Ramírez vuelve al Bailando: “La propuesta vino directamente de Marcelo Tinelli”

La cordobesa confesó que la propuesta para dar el presente en el Bailando 2023 llegó de la mano del mismísimo conductor del programa, Marcelo Tinelli.

“La propuesta vino directamente de Marcelo. Después de muchos años, pude tener una charla por chat con él y hablamos un poco de la vida. Estuvo genial porque era una charla pendiente; 12 años esperé esa charla. Lo noté súper bien, contento, entusiasmado”, reveló la artista.

Consultado si volverá a apostar para conquistar al empresario, algo que no pudo hacer en la anterior edición indicó que ella está “recontra soltera” y él también. “Me dijo ‘estoy re soltero’, que quiere estar en el Bailando soltero, así que capaz tengo chances. Tengo muchas canciones para cantarle porque estoy presentando un nuevo material. Si estamos solos, quién te dice si no se da, 12 años esperando el beso”, sostuvo entre risas y entusiasmada.

“Vamos a ver qué surgen en el momento. Canciones de amor voy a dedicarle porque estoy presentando un disco con puras canciones de amor”, aseguró.