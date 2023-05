Claire Delić estrenó su álbum llamado 12 Plagios con canciones históricas

En su debut, 12 Plagios no sólo se asume como heredera de una tradición centenaria de sentimiento y melodía, sino también como un gran futuro dentro de la música latinoamericana. Junto a este álbum, la cantautora estrenó el video oficial del sencillo Un Vestido y un Amor, de Fito Páez . Ricardo Calderón fue el director del video musical, que se grabó en la ciudad de México, y se trata de un homenaje a la leyenda argentina.

Delic, en 12 Plagios, muestra su rango artístico con su gran capacidad vocal y la habilidad de involucrar al escucha emocionalmente. El álbum se trata de una colección que remite a lo que hace de la canción en español una de las más expresivas y lindas del mundo, con matices y melancolía.

De esta manera, con arreglos que resaltan su voz por el piano, cuerdas y pocos elementos más, canciones popularizadas como Mecano, Joaquín Sabina, Fito Páez, Ruben Blades y otros, son interpretadas por Delic para contar su propia historia.

En cuanto a lo interpretado por Delic con respecto a su historia, se encuentran los sufrimientos que vivió durante su vida debido a la falta de comprensión y el desplazamiento en un mundo en constante modificaciones, así como encontrarse a ella misma con lenguas que aprendió e hizo suyas.

El tracklist de 12 Plagios

Un Vestido y un Amor (Fito Páez). Rabo de Nube (Silvio Rodríguez). Me Cuesta tanto Olvidarte (José María Cano). Tu Boca (Ricardo Arjona). Aquellas Pequeñas Cosas (Joan Manuel Serrat). Garganta con Arena (Cacho Castaña). El Breve Espacio (Pablo Milanés). Sebastián (Rubén Blades). No me Importa Nada (Francisco López Varona, Gloria López Varona y Manuel Rodríguez Pérez). A la Orilla de la Chimenea (Joaquín Sabina). Coincidir (Alberto Escobar y Raúl Rodríguez). Sólo Pienso en Ti (Víctor Manuel).

Claire Delic: "Estamos sacrificando nuestro idioma y este proyecto es esencial por esa carencia"

Según expresó Delic, hay un vacío en la industria en la que los intérpretes se niegan a sus sentimientos. "Estamos a la orilla de la realidad", reconoció la cantante, mientras que añadió: "Estamos sacrificando nuestro idioma y este proyecto es esencial por esa carencia".

"Tenía tantos miedos que me gasté la mitad de mi tiempo inventando estados de ánimo para que no se me notara", admitió. Para la cantante, además, la voz humana es un instrumento muy complejo que refleja perfectamente los estados emocionales, debido a que en caso de que exista un bloqueo emocional, eso puede impedir su expresión total.

Sin embargo, en esta línea, también al estar en un espacio ideal sentimental, sus vivencias se manifiestan perfectamente a través de ella.

El origen de 12 Plagios

El álbum 12 Plagios nace del gusto de Delic de interpretar, aunque hay mucho más detrás de la inspiración. El proyecto le permitió intimar con las canciones y hacerlas propias debido a sus vivencias con una emoción única. Estas canciones le dan una representación latinoamericana de la identidad propia de Delic, además del canon.

En este sentido, afirmó: "Quería abrir el panorama y traer lo que hace sentir al artista y al público". Estos son artistas que la inspiraron a ser la artista que es en la actualidad, encaminado con su influencia inherente de soul/R&B para expandir esta música, aunque la cantante no tiene influencias racionales debido a que "el corazón es el que realmente canta", según expresó.

Delic demuestra, con la búsqueda de llegar a todas partes del mundo y compartir sus sentimientos, que aunque este disco sea por primera vez la carta con la que pretende darse a conocer en el espectro musical, sabe quién es y sus objetivos.

Quién es Claire Delic

Claire Delic es una cantante holandesa de 29 años. Se crió en el campo, junto a la naturaleza y la simpleza de la vida, lo que continuó cuando su familia se mudó a Costa Rica. Creció con mucha música en su casa debido a su madre, desde música clásica hasta el R&B de la década de 1960.

Su padre, profesor de profesión, durante su juventud estuvo involucrado en la escena punk. Claire Delic, después de muchos años de trabajar con equipos que no sabían qué hacer con ella, muchas promesas que se desembocaban en nada concreto y varios obstáculos, encontró su camino.