Cinthia Fernández se empezó a despedir de la playa con una microbikini ideal para el verano

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

“Mis últimos looks playeros”, escribió la modelo en la historia que compartió en su cuenta de Instagram. A lo largo de sus vacaciones aprovechó para compartir fotos de los destinos turísticos más importantes y de su nuevo catálogo de trajes de baño. Miles de sus seguidores reaccionaron ante cada publicación con un “me gusta” y comentarios.

Karol G mostró su microbikini estampada y fue furor con la nueva tendencia para el calor de verano

Karol G publicó dos fotos vistiendo una microbikini y marcó tendencia desde sus redes sociales. La cantante colombiana disfrutó de un día soleado mientras realiza su gira en Estados Unidos, en donde aún tiene programado una serie de shows. La artista sorprendió a sus seguidores vistiendo un particular diseño en un momento de pausa que se tomó para recargar energías y volver pronto a los escenarios. Este conjunto contó con el diseño de la portada de su disco “Mañana será bonito”.

La cantante se encuentra en Estados Unidos realizando su gira llamada “Mañana será bonito tour”. En los días de descanso aprovecha para disfrutar los días de sol que suele cubrir el cielo de verano de ese país. Con el calor propio de esta estación, la artista disfruta la posibilidad de vestir sus microbikinis favoritas.

En esta ocasión, eligió un conjunto color piel, que tiene los dibujos del primer disco que publicó este año. Este diseño, que retrata su experiencia de desamor y luego un nuevo romance, se trata de un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro bajo.

Karol G microbikini Instagram

Estas fotos sorprendieron a sus más de 60 millones de seguidores. La cantante consiguió en pocas horas superar decenas de miles de "me gusta" y de comentarios en donde elogiaron no sólo su look sino también su música y el lugar donde eligió tomarse un descanso. Entre los comentarios, algunos en donde sus fans expresaron su deseo de que se comercialice este modelo, se destacaron las palabras que recibió por parte de su hermana, Verónica Giraldo, y de su entrenadora personal.