Chris Evans abandonó las redes sociales: ¿por qué tomó esta decisión?

Chris Evans replicó el mensaje de Taron Egerton en su cuenta de Twitter y añadió sus propias palabras para explicar su decisión al público que lo ha seguido durante años: "Hola a todos, me estoy regalando un verano con menos tiempo frente a la pantalla, así que me estoy tomando un pequeño descanso de Twitter e Instagram. ¡Nos vemos! ¡Mucho amor!".

Chris Evans despedida redes sociales Así se despidió Chris Evans de las redes sociales. Twitter

Desde entonces, ambas cuentas del actor ya no se encuentran disponibles en las plataformas, ya que al ingresar a ellas se encuentran los carteles "Esta página no está disponible" (Instagram) y "Esta cuenta no existe" (Twitter). Aunque no se ha proporcionado una fecha exacta para su regreso, los fanáticos esperan que Chris Evans vuelva pronto para compartir más momentos de su vida.