Charlotte Caniggia se quebró por la mala relación de sus padres: "Quiero abrazarlos, los extraño..."

Durante su previa a bailar en el certamen de América TV, Charlotte Caniggia comenzó por revelar: "Estamos un poco mejor. Creo que todo se puede mejorar en las familias, hay que ponerle ganas y tiempo. No hablé con mamá todavía, no. Con mi papá no está todo de maravilla, cordial". Con estas palabras, confirmó que tuvo un acercamiento con el "Pájaro", aunque sigue lejos.