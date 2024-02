Celeste Muriega volvió a mostrar la nueva moda: microbikini estampada con short de jean

La modelo eligió uno de los looks más usados en la temporada.

Celeste Muriega publicó en sus redes sociales una serie de fotos vistiendo una microbikini con un short de jean . Este look es sin dudas uno de los más usados en este verano, gracias a la combinación de estilo y glamour. La famosa influencer mostró su conocimiento de las tendencias actuales al compartir una imagen que llamó la atención de sus seguidores.

Celeste Muriega microbikini Instagram

Para completar su look, Celeste Muriega agregó un minishort de jean celeste de tiro alto, con aberturas cut out en los laterales y secciones deshilachadas en el ruedo. Combinando su estilo con unos aros rosados tipo gummy bear y un par de lentes de sol total black con vidrio superopaco, demostró su habilidad para elevar cualquier conjunto con uno de los accesorios más usados. Además, se mostró con un par de ojotas fucsias que hizo juego con el resto de su look y eligió tener el pelo recogido en una cola de caballo baja supertirante.

Celeste Muriega microbikini Instagram

Su publicación generó una gran cantidad de “me gustas” y comentarios por parte de sus fans, quienes elogiaron su look y su estilo. Atenta a la moda, nuevamente marcó tendencia al combinar prendas y accesorios que se encuentran entre los más elegidos por las famosas en este verano.

Celeste Muriega microbikini Instagram

Jésica Cirio posó en microbikini y vestido transparente mostrando la nueva tendencia de verano

Jésica Cirio eligió una microbikini lila que combinó con un vestido traslúcido para su última producción de fotos que publicó en su cuenta de Instagram. La modelo sorprendió con este look que viene siendo muy elegido entre las famosas. Sus seguidores reaccionaron con miles de "me gusta" y una vez más confirmó que es una de las más importantes influencers en este mundo fashionista.

La influencer sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores con un look que incluyó un vestido de microtul lila manga larga y traslúcido que llevó puesto sobre una microbikini del mismo tono. La modelo eligió esta combinación que viene marcando tendencia en el comienzo del 2024. Además, le sumó unas gafas de sol espejadas del mismo color. Para completar su look, se la pudo ver con unas sandalias de agua Chanel que generó gran repercusión entre sus fans.

Jesica Cirio microbikini Instagram

La producción de fotos la realizó junto a un auto del mismo color. En un carrette de imágenes se pudieron ver distintas poses sentada y acostada sobre el capot. Sus seguidores, como es costumbre, dejaron miles de reacciones. Sus fans elogiaron su look y la propuesta que llevó adelante con el mar de fondo.

Jesica Cirio microbikini Instagram