Cuáles son las microbikinis con las que Ailén Bechara disfrutó de sus vacaciones en Miami

Ailén Bechara microbikini Instagram

En otra de sus publicaciones, la también bailarina optó por la elegancia del total black, combinándolo con un crop top negro y un pañuelo estampado alrededor de la cabeza, además de unos lentes de sol vintage. Este conjunto demuestra la versatilidad del negro en la moda de playa, permitiendo combinaciones chic y atemporales que resaltan por su simplicidad y elegancia.

Ailen Bechara microbikini colección Instagram

No menos importante fue su elección de un traje de baño negro combinado con un minishort de jean celeste de tiro alto y una campera de algodón gris. Este look, también contó con lentes de sol XXL de marco dorado. Sin duda, expresó su habilidad para mezclar piezas casuales con la sofisticación de la moda de playa, creando outfits fieles a su estilo.

Ailen Bechara microbikini colección Instagram

Entre sus elecciones más audaces se encuentra una microbikini con estampado animal print en tonos marrones, acompañada de un pañuelo a modo de turbante y lentes de sol transparentes. Este conjunto, que evoca un aire vintage y arriesgado, destaca por su diseño, el cual incluyó un corpiño de molde triangular y una bombacha estilo culotte.

Ailen Bechara microbikini colección Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con miles de "me gusta" y comentarios elogiando los diversos looks de la modelo. Estas publicaciones no solo reflejan las tendencias actuales en moda de playa sino también la capacidad de la influencer para mostrar para dónde va el mundo de la moda, convirtiéndose en una referencia para sus seguidores y para aquellos interesados en las últimas tendencias.

Cuáles son las microbikinis que lució Pampita en su cumpleaños y marcaron la moda del verano

Pampita Ardohain llamó la atención de sus seguidores al usar una microbikini para celebrar su cumpleaños número 46 en las exóticas playas de la Riviera Maya, México, junto a su familia y amigos. La destacada modelo, conocida por compartir momentos especiales de su vida en las redes sociales, optó por un destino paradisíaco para conmemorar su día especial, en colaboración con una reconocida cadena de hoteles internacional.

Durante su estadía en México, la presentadora sorprendió con una microbikini rosa chicle mientras disfrutaba del sol y el mar, reflejando su estilo siempre alegre y con buena energía. En su cuenta de instagram compartió una producción de fotos mostrando los detalles de un conjunto que incluyó un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless de tiro alto con tiras de ajuste en los costados. En otras imágenes se la pudo ver rodeada de sus seres queridos, incluidos sus hijos, su hermano, su cuñada y una amiga cercana. La conductora y jurado del Bailando 2023 se mostró viviendo momentos de relajación

Pampita rosa microbikini Instagram

“Y llegaron los 46″, escribió la influencer en su cuenta de Instagram. La celebración de su cumpleaños fue ampliamente compartida en sus redes sociales, donde publicó un video con las mejores imágenes de la fiesta en la playa, que incluyó una decoración típicamente mexicana. Agradecida por los saludos recibidos, Pampita expresó su agradecimiento, mientras recibía miles de "me gusta" y comentarios con elogios por parte de sus seguidores.

Pampita rosa microbikini Instagram