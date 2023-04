Celeste Muriega posó con una microbikini verde limón que fue furor para el calor de Brasil

Celeste Muriega viajó a Brasil y aprovechó el calor para mostrarse vistiendo una microbikini verde desde un complejo con piletas cerca de las playas de Buzios. Al borde de la pileta y con un traje de baño de dos piezas, la actriz decidió publicar una foto en sus redes sociales para mostrar el look que eligió para disfrutar sus vacaciones .

Celeste Muriega bikini Redes Sociales

Para completar su look, optó por unos lentes de sol superopacos con marco estilo carey, mientras que en el pelo eligió una cola de caballo casual y alta.

Muriega es una actriz e influencer que día a día muestra el look que utiliza para cada uno de sus trabajos. Actualmente se encuentra en Buzios, Brasil, y desde ahí continúa con sus contenidos que provocan reacciones, me gustas y comentarios de su más de un millón y medio de seguidores.

Floppy Tesouro lució una microbikini ideal para un día de pileta y calor

Como varias modelos e influencers, Floppy Tesouro viajó a República Dominicana para aprovechar el calor y alejarse lo que pueda del otoño. En su cuenta de Instagram subió una foto con un look que marcó tendencia mientras disfrutaba un día de sol y calor en la pileta.

La modelo y bailarna utilizó un traje de baño diminuto con detalles de brillos, una de las elecciones favoritas en la última temporada.

A la modelo se la vio al borde de la pileta con una microbikini de dos piezas extra small. Con un corpiño simple, con moldería de triángulo y con tela de Lúrex que le aportó brillo a la prenda. En la parte inferior utilizó una bombacha diminuta, colaless y con tiras en los costados de la cadera con ajuste para atar en forma de moño. Al igual que la tela con brillos, este modelo de microbikini es una de las elecciones favoritas por las modelos e influencers en todo el mundo.

Floppy Tesouro República Dominicana Instagram

La modelo eligió un look sin maquillaje y con un peinado casual con un efecto wet hair recién salido de la pileta. “Tirate a la pileta, lanzate, viví, atrevete”, escribió en el posteo que publicó en sus redes sociales. Esta publicación ya viene coleccionando más de 20 mil "me gusta" y cientos de comentarios sobre su look y el destino de sus vacaciones.