Cecilia Roth, sobre Javier Milei: "Está derrumbando la moral de sociedad argentina"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la artista apuntó a las políticas de ajuste de Milei: Creo que está barriendo la moral del país. En la calle veo mucha locura y agresividad. Es muy triste. Se ve que el presidente no tiene empatía y no habla de la gente... ve sólo el excell y un número".