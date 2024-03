Cecilia Roth, sobre el ajuste de Javier Milei: "Están desapareciendo a la Argentina"

La actriz de mostró preocupada por el cierre del Incaa y por las familias que se quedarán sin trabajo. Aclaró que no es un tema de dinero porque las películas no son subvencionadas y pidió luchar por lo que es parte de la identidad nacional.

Roth habló en el Four Seasons de Buenos Aires, en la presentación del Premio Platino de Honor que recibirá próximamente.

Además, "la chica Almodóvar" demostró su preocupación por la situación del cine argentino, ante los anuncios del presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Aclaró: "No es un tema de dinero porque las películas no son subvencionadas sino que se hacen con un crédito y después se devuelve en cuotas. Hay una gran equivocación del principio".

En este sentido, advirtió sobre las 76 familias monotributistas del Incaa que ya se quedaron sin trabajo. Pidió en este momento difícil del país que "seamos valientes... luchemos por lo que es nuestro y nos nos pueden quitar".

Cecilia Roth en la conferencia de prensa en el Four Seasons de Buenos Aires

Cecilia Roth recibirá el Premio Platino de Honor 2024

En la 11° edición de los Premios Platino la actriz será distinguida "por su significativa contribución y representación en la historia del cine iberoamericano".

Roth recibirá el reconocimiento a toda una carrera en la próximo 20 de abril en la Riviera Maya mexicana. En la conferencia de prensa se refirió a la situación del INCAA.

Aseguró: "Cultura es la identificación que tenemos entre todos por pertenecer a un pueblo y una historia. Me apena y me da mucha rabia lo que está pasando con la cultura, en general, con el INCAA en particular, con todo lo que nos cuenta como historia".