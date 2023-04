Cecilia Milone y sus duras críticas a Jey Mammon y Marcelo Corazza tras las acusaciones ante la Justicia

En conversación con el programa radial Agarrate Catalina, Cecilia Milone fue consultada por las situaciones de conductor y el productor. Por esa razón, aseveró: " Bienvenidas sean las cosas que se destapen . Con los ojos abiertos, pero en el fondo te quedas con la boca cerrada , lo viví directamente con Anita Co por lo de Darthés".

Siguiendo con el actor brasileño, la actriz recordó: "Yo con este señor compartí una gira de un año, lo quería, hasta me da culpa. Con Fabián -Gianola- también, le decía te quiero". De esta manera, demostró todo lo que tuvo que atravesar en primera persona, acercándose a lo que están viviendo quienes acusaron a Jey Mammon y Marcelo Corazza.

jey mammon2

Para finalizar, Cecilia Milone remarcó: "Celebramos que se hable, estos señores son unos monstruos. No sé qué le pasa a esta gente, es muy doloroso. Acá no hay discusión, nos equivocamos cuando decimos conmigo tenía cariño, esas frases no van más". Así, dejó en evidencia su opinión sobre estos individuos después de las graves acusaciones que recibieron y se puso en la vereda de enfrente.