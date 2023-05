Catherine Fulop volvió a lucir una microbikini, esta vez total black

catherine fulop Instagram

Por el lado de la madre, usó un vestido holgado de verano con el mismo estampado. “¡Mi mami y yo jugando a las modelos! Te amo mami, gracias por estos días maravillosos”, escribió Catherine Fulop en su publicación en Instagram, donde tiene cerca de 3 millones de seguidores.

Al momento ya lleva más de 100 mil “me gusta” y dos mil comentarios elogiando su look y su foto con su madre.

Ximena Capristo lució una microbikini rosa estampada desde Brasil que es tendencia

Junto a su marido Gustavo Conti y su hijo, Ximena Capristo viajó a Buzios, Brasil, para tomarse unos días de vacaciones en sus paradisíacas playas. La modelo vistió una microbikini color rosa con estampas que marcó tendencia. Sin dudas la moda “Barbiecore” continúa siendo de los looks más elegidos por las famosas y modelos y al ex Gran Hermano no fue la excepción.

En la orilla del mar, con el pelo mojado y anteojos de sol, Ximena Capristo completó su look que incluyó una microbikini rosa estampada con un corpiño estilo top y una bombacha con tiras regulables en los costados de la cadera.

Esta prenda hizo visible y resaltó sus tatuajes. El rosa sigue siendo tendencia y las famosas lo continúan incluyendo en el color de los trajes de baño que utilizan en sus producciones.

"Dia 1 de vacaciones y un sol espléndido sobre la playa de Geriba. ¿Con cual foto me quedo?", escribió la ex panelista de Gran Hermano intentando conseguir sugerencias de alguno de sus millones de seguidores. La publicación hasta el momento acumuló miles de “me gusta” y cientos de comentarios que elogiaron su look y las playas que se encuentra visitando.