Catherine Fulop lució una microbikini celeste desde el mar que es furor para el verano

Catherine Fulop Instagram

La actriz venezolana cumplió hace unos días 58 años y le dedicó a su familia un posteo en Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores: "A todos gracias por tanto amor, a mi esposo, mis hijos, mi mamá, mis hermanas, cuñaitos, mis amigas bellas contenedoras, sobrinos, amigos hermanos de la vida. Estoy feliz de la mujer que hoy en día soy y en parte es gracias a ustedes, me hacen mejor persona cada día; sin todas las caídas, tropiezos que he tenido y en la que cada uno de ustedes me ha ayudado a levantarme, no hubiese aprendido nada de esta vida".

Catherine Fulop Instagram

Pampita se mostró con una microbikini dorada que será tendencia del verano y causó furor

Pampita vistió una microbikini dorada para una sesión de fotos organizada por la firma de diseño Sweet Lady. En su instagram se la pudo ver posando en un video para esta marca con la que ya protagonizó diferentes catálogos. A la modelo se la notó cómoda vistiendo esta prenda con brillos, otra de las tendencias de la temporada, en medio de un espacio verde con pileta y reposeras. Como accesorio le agregó para algunas imágenes unos lentes de sol con marcos gruesos que fue tendencia para modelos e influencers durante el verano.

Pampita Instagram

La reconocida modelo cuenta con más de 7 millones de seguidores en su cuenta de esta red social, en donde gracias a este video, en donde se muestra el backstage de la producción de fotos, ya acumuló más de 20 mil “me gusta” y casi 400 mil reproducciones. Además, cientos dejaron comentarios sobre su look y su trabajo.