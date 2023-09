Catherine Fulop recibió una propuesta para volver a trabajar en televisión: los detalles

En diálogo con PrimiciasYa, Catherine Fulop reveló: "Me hablaron de la producción de Farfan y querían que volviera a Magazine, pero estoy con unos viajes ya programados. Ahora me encuentro de viaje, en noviembre tengo que volver a Los Ángeles y después ir a Miami". De esta manera, aseguró que rechazó la oferta, por lo que aún no es su momento de volver a la televisión argentina.