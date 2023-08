Carmen Barbieri furiosa con Fede Bal por el escándalo que desató en Bariloche: "Crecé"

De acuerdo a lo que informó El Cordillerano, medio que accedió al informe que dio el control de rutina realizado por agentes de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, el mediático arrojó un nivel de alcohol en sangre superior a lo estipulado por ley.

"Los registros dieron 0,70 de alcohol en sangre cuando se le requirió que soplara el alcoholímetro de los agentes municipales. La retención de la licencia de conducir según el número que arrojó el actor es por 30 días y deberá abonar una multa de $76.500″, confirmaron.

En tanto, en Socios del Espectáculo, programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla del Trece, advirtieron que Barbieri, su madre quien confirmó que estuvo a los gritos en los estudios de Artear, muy enojada por el accionar de su hijo.

Qué le dijo Carmen Barbieri a su hijo Fede Bal tras el control de alcoholemia

Carmen se refirió al hecho por Mañanísima, el programa que tiene en Canal Magazine. La actriz y conductora tomó la palabra y relató la picante charla que tuvo con Bal. “Le pregunté ‘¿qué paso?’. Y él me dijo ‘nada, mamá. Tomé una latita y media de cerveza’”.

"Yo le dije que siempre tiene que decirles a los amigos que manejen porque aunque tome una latita ya tiene alcohol en el cuerpo", prosiguió enfadada. Y narró cómo se desarrolló el episodio: "Él estaba llegando al hotel y ahí lo pararon. Le sacaron el auto. No estaba alcoholizado, pero no se maneja ni con una gota de alcohol", aseguró.

Por otra parte, detalló que enfureció. "¡Cómo gritaba yo! Me encerré en el camarín de Los 8 Escalones y le dije de todo", reveló. "El me decía ‘mamá, soy un hombre’. Y yo ‘¿sos un hombre? ¡Sos mi hijo! ¡Te dije que no manejes!’", relató.

"Salí del camarín loca. Me llevaban los demonios. Me puse nerviosa, como cualquier madre", contó. Y volvió a insistir: "¡¿No saben cómo gritaba?! Ay, se me pone la piel de gallina. Le dije de todo. No lo insulto. Pero le dije de todo".

Y concluyó revelando: "Yo le colgué el teléfono, pero antes de cortar le dije ‘¡crecé! Y me fui como loca".