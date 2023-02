Carlos Maslatón cruzó a Santiago Maratea: "Es un demagogo, un alcahuete".

Luego una de las panelistas del programa, Carla Czudnowsky le respondió a Maslatón y expresó: "No es marxista. Me parece que 'marxista' no es un insulto pero para seguir con eso hay todo una generación que él representa que se siente defraudada, engañada, desmentida. Un montón de pibes de 30 años que saben que nunca van a tener una casa y que creen que por el medio de la política no van a lograr absolutamente nada".

El conductor de Duro de Domar, Pablo Duggan se sumó a las críticas contra Maratea al mencionar acciones del influencer. "Pero ese chabon pide plata, después aparece al Lollapalooza de Ámsterdam. ¿Cómo es la cosa?", cuestionó.

Carla destacó las asistencias de Maratea en redes. "Cuando la noticia es que el pibe ayudó a una comunidad de gente en situación vulnerable o que el pibe pudo ayudar a otro que necesitaba operarse entonces todos hablamos bien", expresó.

"Ahora esta noticia donde el pibe dijo una pelotudez, todos lo atacamos", agregó ante la mirada de los demás presentes y los televidentes.

En tanto, Duggan se refirió a la solicitud de Maratea de viajar para descansar: "¿Vos sabés que él pide plata para irse de vacaciones?" Czudnowsky, sobre esto, manifestó: "Él pide plata por un montón de cosas y habrá otros imbéciles que le querrán dar la plata. No me parece inmoral. Me parece inmoral estar en el Gobierno y cagar a la gente".

También Pitu Salvatierra se metió en el debate. "Me parece que convirtieron a Maratea, que le manguea plata a la gente, en el paladín de la solidaridad. Yo conozco cientos de mujeres que todos los días revuelven una olla para darle de comer a los pibes que tienen hambre de verdad y sin embargo nadie la reivindica. Se quejan de que le pagan el Potenciar", sentenció.

Luego, fue el turno de Rayo Virtual: "Hay un millón de problemas sociales por día graves en las cuales interviene el Estado, las ollas populares, etcétera. Creen que una persona que aparece y que los medios lo enfocan porque es lindo, porque vive en San Isidro, porque va al Lollapalooza, cambio algo en el mundo y no cambia nada. No me parece mal que haga la colecta que quiera y la gente legalmente pone. Él no le va a robar nada a nadie".

También se sumó La Chipi al tema. "A mí me cae simpático porque hizo colectas que ayudaron, como la ambulancia. Hizo cosas buenas. Una cosa no borra la otra. En el mundo de las redes se maneja muchas cosas con intercambio", remarcó.

"Si Maratea pone algún plato de comida o alguna solución, está bien. Lo que irrita es que baje línea y dé lecciones de vida", agregó por su lado el periodista Federico Fahsbender.

Diego Brancatelli sobre Santiago Maratea: "No está bien de la cabeza"

El periodista de C5N, con Diego Costa, hizo alusión al influencer después de cruces que tuvieron en redes sociales: "Conmigo se enojó muchísimo. Todo comenzó cuando el problema era de la gente que aportó, no de él. Se enojó porque le dije 'Manotea'. Para mí es un pibe que no está bien de la cabeza, es un chanta".

Luego, agregó que "ha hecho cosas muy lindas pero es un pibe que tiene problema de amor propio, inseguridades y se pelea con todo el mundo. Cuando le dicen algo que no le gusta, reacciona".

"Me ha dicho absolutamente de todo. Se cree superior a todos, tiene esa soberbia. Para mí es un cuatro de copas. Es un carilindo que le creen. Me la banco igual, tengo un pecho enorme. Prometo no decirle 'Manotea', 'Mangatea' es", apuntó.

Duro de Domar está de vuelta: así fue el regreso en C5N

Duro de Domar volvió a la televisión en la pantalla de C5N con la conducción de Pablo Duggan. Luego de ocho años de ausencia, el programa se emite de lunes a viernes de 21.30 a 23, con una visión particular de las noticias, los informes más punzantes y las opiniones de un panel de gran nivel.

El primer programa de la temporada 2023 contó con la histórica apertura del programa. Tras la presentación del conductor, entró en escena el locutor Hernán Chiozza, quien anunció uno por uno a los ocho integrantes del primer programa: Carlos Maslatón, Cinthia García, Mariano Hamilton, La Chipi, Carla Czudnowsky, Pitu Salvatierra, Rayo Virtual y Federico Fashbender.

Uno de los primeros informes estuvo enfocado en las internas en los partidos de cara a las elecciones 2023. Tras ello, quedó marcada la tensión en Juntos por el Cambio. "A Macri no le importa el pueblo argentino, ¡le importa un carajo cómo le vaya al pueblo argentino! Sólo le interesa beneficiar a los sectores que le interesa y dejar el 70% afuera", resaltó Hamilton.

Por otra parte, cuando el programa se metió en la disputa del Frente de Todos, el liberal Carlos Maslatón remarcó la importancia de la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Si fuera kirchnerista, yo la jugaría con las elecciones con ella. Tiene el 30% de base del país, que nadie tiene", detalló y aclaró, tras las chicanas de Duggan, que él es "un liberal amigo del peronismo".