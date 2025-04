Camila Lattanzio de Gran Hermano tuvo un grave accidente en plena Panamericana

Fue una primicia del periodista Juan Etchegoyen que comentó en la red X: "Tal como se ve en las imágenes, personas que se encontraban en el lugar al momento del accidente acompañan a la famosa".

Embed Urgente. La ex Gran Hermano, Camila Lattanzio, acaba de chocar en Panamericana km 46 ramal Pilar mano a capital. Tal como se ve en las imágenes, personas que se encontraban en el lugar al momento del accidente acompañan a la famosa. #MitreLive pic.twitter.com/59i03U7iUh — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) April 2, 2025

Además, se vio como le ponen el cuello ortopédico y se la llevaron en la ambulancia. "La sacó barata. Fue terrible el accidente me dicen personas que vieron todo", comentó el periodista en MitreLive.

Embed Así quedó el auto de la ex GH Camila Lattanzio tras el accidente. #MitreLive https://t.co/sZJiw2zq3a — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) April 2, 2025

En 2024, Lattanzio se quejó de la producción del reality de Telefe por el poco espacio que le daban en los programas de la señal: "Digan que quiero cámara, lo que sea. Esperé un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajo y no poder seguir como todos lo hicieron".

Embed Más imágenes del auto de Camila Lattanzio tras el terrible accidente en Panamericana. #MitreLive pic.twitter.com/EGmKip4Pgr — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) April 2, 2025

En contra de lo que ella esperaba, tuvo pocas oportunidades para mostrar su arte y carisma: "Quede entre las 5 y ni siquiera me dieron el lugar para estar en la noche de los ex. Ya me tiene cansada todo lo que les venden”, fue parte de su descargo en X.