Intensa pelea en Gran Hermano entre Catalina y Tato: "Doble cara y manipulador"

Durante una actividad entre todos los participantes de Gran Hermano, Catalina apuntó contra Santiago y sorprendió. "Tato me parece el más doble cara de esta casa. Si no me dirigís la palabra, ¿cómo querés que te lo diga? No le hablás a nadie excepto a tu grupo de confianza, no nos dirigís la palabra", comenzó por expresar la santafesina.