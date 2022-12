Camila Homs volvió a hablar de De Paul y reveló: "Me gustaría tener un hijo más"

"Nos llevamos muy bien, es vecino y lo conocí porque él entrena en un gimnasio enfrente de casa", manifestó..

"Un chico en común logró decirme el Instagram y ahí lo empecé a seguir. Al otro día me habló, pero el primer pasito lo di yo. Estaba tomando algo con mis amigas y le dije que venga. Yo tenía que llevar a mis hijos a Madrid y él me acompañó. Después aprovechamos y nos fuimos de viaje", continuó Homs.

También, se refirió a los primeros momentos de soltería: "Estuve muchos años en pareja, al principio era raro, pero después me empecé a encontrar conmigo misma y fue increíble. Aproveché de hacer cosas que antes no había tenido la oportunidad. Exprimí a mis amigas de una manera tremenda por 24/7. En la soltería, me sentí más mujer y más empoderada".

CAMILA HOMS EN BIRI BIRI

La separación con Rodrigo De Paul

La modelo analizó la separación que atravesó con su ex pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, e indicó: "Ahora ya estoy más acostumbrada, pero al principio me costó porque cuando vivía en Europa estaba como en una nube y allá la prensa no molesta ni a los jugadores. Llegar acá fue intenso y al principio me pasó que en mi primer desfile había una cámara cuando me estaban maquillando".

Se dijeron muchas cosas sobre su separación de Rodrigo De Paul, por lo que la modelo reveló cómo se sintió: "La verdad que me tomo todo bastante con calma, más que nada porque la gente que opina mal no me conoce. Los comentarios negativos los dejo que pasen".

Cami Homs De Paul Cami Homs junto a Rodrigo De Paul, con quien estuvo muchos años. Redes sociales

Además, detalló cómo se relaciona al respecto con su círculo cercano: "Yo siempre le digo a mi familia que lo que no tienen lo van a inventar, entonces que no se agarren de nada de lo que digan los medios porque la mayoría de las cosas no son verdad, aparte me conocen como soy".

Para finalizar, le envió apoyo a la Selección en el Mundial de Qatar 2022: "Siempre quiero que gane Argentina, más que nada por mis hijos".