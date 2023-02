Camila Homs reveló cómo reaccionó cuando se enteró del romance de De Paul con Tini Stoessel.

Mañanísima con Carmen - Programa 31/01/23- Camila Homs recargada, blanqueó su separación

La respuesta entre risas fue directa: “Fue shockeante. Después hice lo que tuve que hacer puertas para adentro”. Luego no quiso hablar más del tema y evadió las preguntas, pero con esto dio a entender que el futbolista no se lo contó hasta que no fue viral.

Tiempo antes también había asegurado ella misma que no se trató de una infidelidad, a pesar de que las fechas no coinciden, sino que todo se dio inmediatamente después de su separación.

La contundente frase de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: "A Camila Homs no la quiero"

La cantante Tini Stoessel le habría pedido a su pareja Rodrigo De Paul que la modelo Camila Homs no viaje con sus hijos hacia España para visitar al futbolista en medio del conflicto por la separación de ambos.

"Me dicen que se habría complicado todo esto por expreso pedido de Tini. Me pasaron una frase que le habría dicho Tini a De Paul diciendo 'a tu ex no la quiero en Madrid'", dijo el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. De esta manera, aseguró que Stoessel se opondría a que Homs se traslade al país europeo con sus hijos, Francesca de 5 años y Bautista, de 1 y medio.