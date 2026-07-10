Mónica Ayos y Diego Olivera contaron por qué su hija sufre tanto por la Selección argentina Los actores explicaron la reacción de Victoria en el partido épico ante Egipto en el Mundial 2026. Por Agregar C5N en









La hija de Ayos y Olivera llegó hasta el borde de un ataque de nervios por su fanatismo. Redes sociales / Imagen mejorada con IA

La histórica y agónica victoria de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 generó una cantidad de momentos virales en redes: uno de ellos fue la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera.

Uno de los videos más comentados fue el de Victoria Olivera, la hija de 22 años de la pareja de actores, que se angustió y lloró ante la incertidumbre y posterior victoria de la Selección argentina. Tras la repercusión de las imágenes, Ayos decidió dar su versión sobre la reacción de la chica: “Eso le pasa solamente con la Selección”, empezó.

La actriz destacó el esfuerzo que hicieron como familia para mantener vivas las raíces argentinas, aunque viven en México desde que su hija era muy chica y se instalaron allá por trabajo: "...aunque vivimos lejos y ella se vino a los seis años a México, me ocupé personalmente de que no olvide sus raíces”.

En su relato, la famosa reveló una interna futbolera en la familia ya que ella y Olivera son de Boca, pero Victoria y su hermano Federico "salieron de River". Más tarde, el actor y protagonista de proyectos televisivos como la telenovela Corazón de oro, que "la terapista está preocupada, porque hace años que va a terapia, ja”.