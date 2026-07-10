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10 de julio de 2026 Inicio

Mónica Ayos y Diego Olivera contaron por qué su hija sufre tanto por la Selección argentina

Los actores explicaron la reacción de Victoria en el partido épico ante Egipto en el Mundial 2026.

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La hija de Ayos y Olivera llegó hasta el borde de un ataque de nervios por su fanatismo.

La hija de Ayos y Olivera llegó hasta el borde de un ataque de nervios por su fanatismo.

Redes sociales / Imagen mejorada con IA

La histórica y agónica victoria de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 generó una cantidad de momentos virales en redes: uno de ellos fue la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera.

Nara respondió a las críticas que la famosa hacía de ella en los medios.
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Uno de los videos más comentados fue el de Victoria Olivera, la hija de 22 años de la pareja de actores, que se angustió y lloró ante la incertidumbre y posterior victoria de la Selección argentina. Tras la repercusión de las imágenes, Ayos decidió dar su versión sobre la reacción de la chica: “Eso le pasa solamente con la Selección”, empezó.

La actriz destacó el esfuerzo que hicieron como familia para mantener vivas las raíces argentinas, aunque viven en México desde que su hija era muy chica y se instalaron allá por trabajo: "...aunque vivimos lejos y ella se vino a los seis años a México, me ocupé personalmente de que no olvide sus raíces”.

En su relato, la famosa reveló una interna futbolera en la familia ya que ella y Olivera son de Boca, pero Victoria y su hermano Federico "salieron de River". Más tarde, el actor y protagonista de proyectos televisivos como la telenovela Corazón de oro, que "la terapista está preocupada, porque hace años que va a terapia, ja”.

El detrás de escena del video

Diego Olivera relató que Mónica Ayos grabó en pleno ataque de nervios y luego le pidió permiso a su hija para subirlo, sin imaginar la masividad que alcanzaría. “Es epopéyico, hasta literario, te ofreció literatura”. Ante esto, Ayos salió a aclarar a qué se refería la joven en el video donde dijo "Quebranten ese muro", y explicó que “ella hablaba del muro de los jugadores”. Su papá se sinceró y explicó por qué se asustó: “Yo la vi tan angustiada que la empecé a abrazar por una cuestión de que empezaba a sufrir yo por ella, y no tanto por todo lo demás".

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