Britney Spears preocupa a sus seguidores con un inquietante video en redes sociales

Más tarde, la cantante de 41 años se mostró con dos look diferentes, uno con una camisa blanca y una pollera, el cual recordó al videoclip de su autoría: Toxic. "¡Retroceso 2023! ¡2023 apestó! ¡Estoy tan lista para el 2024!", lanzó haciendo a los acontecimientos de este año, sobre todo en referencia al casamiento fallido, tras su separación de Sam Asghari.

Luego, publicó una foto desde el living de su casa con un sombrero, un chaleco, camisa blanca, botas bucaneras y pantalón oscuro engomado. En la publicación señaló de manera irónica: "No estoy segura de por qué me veo increíblemente pequeña con esta ropa puesta".

La Princesa del Pop usó su cuenta de Instagram en varias ocasiones para mostrarse desnuda, lo cual causó el rechazo de muchos seguidores y razón por la que Britney decidió desactivar los comentarios. Por mostrarse de esa forma, sus hijos decidieron alejarse.

Spears inició un camino de liberación interna y externa luego de haber estado bajo la tutela de su padre , James Parnell casi por 13 años. En su libro Britney Spears, la mujer que soy, en donde explica todo su proceso también se refirió al contenido subido de tono que sube a sus redes, muchas veces malinterpretado.

"Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Pero creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, pinchados y posados para la aprobación de otras personas, entenderían que me da mucha alegría posar como me siento sexy y hacerme mis propias fotos", redactó la intérprete.