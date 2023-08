Britney Spears habló por primera vez de su divorcio: "No podía soportar..."

"Fuentes con conocimiento directo del acuerdo prenupcial dicen que Sam no recibe ningún pago en caso de divorcio. Además, el acuerdo le impide obtener manutención conyugal. Puede quedarse con los regalos que le dio Britney y sus autos, pero eso es todo", informó TMZ.

El documento incluiría también una "cláusula de confidencialidad amplia" que le impediría al modelo hablar sobre su relación con Britney. Sin embargo, ante el reclamo de sus abogados, es posible que la cantante decida pagarle una importante suma de dinero para que no revele detalles íntimos de su vida en común.

Britney Spears

Britney Spears habló por primera vez de su divorcio

Britney Spears rompió el silencio este sábado y habló por primera vez de su separación de Sam Asghari. La intérprete de Toxic publicó un video de ella bailando en su cuenta de Instagram, como suele hacer habitualmente, y agregó un mensaje donde reveló que "no podía soportar más el dolor".

"Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos. Seis años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero no estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie. Pero, sinceramente, no podía soportar más el dolor", confesó la cantante.

"De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes de amigos que derriten mi corazón, y les agradezco. He estado jugando a ser fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos", agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria River Red (@britneyspears)

Britney también deslizó críticas hacia su entorno. "Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades. Si no fuera el soldado fuerte de mi papá, me enviarían a lugares para que los médicos me arreglen", sostuvo.

"¡Pero ahí es cuando más necesitaba a la familia! Se supone que debes ser amado incondicionalmente, no bajo condiciones. Así que seré tan fuerte como pueda y daré lo mejor de mí, ¡y en realidad lo estoy haciendo bastante bien! De todos modos, que tengan un buen día y no se olviden de sonreír", concluyó.

Spears y Asghari se conocieron en 2016 cuando él participó de un videoclip de la cantante. Se habían comprometido en septiembre de 2021, apenas unos días después de que Britney quedara libre de la polémica tutela paterna a la cual se encontraba sujeta.