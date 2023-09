Brasita: "Cuando perdí a mi papá encontré en el rap una forma de decir lo que tenía adentro"

Fue mi mamá la que me dijo ´¿Por qué no te ponés Brasita?´, recordó.

Nacida en Florencio Varela, Ailén Cecilia González, aka Brasita, conquistó a la escena del rap argentino ni bien comenzó a improvisar. La MC se crió en el barrio Orione y luego se mudó a Zeballos por lo que prácticamente toda su vida transcurrió en Zona Sur, donde completó sus estudios primarios, secundarios y terciarios. Acerca de su apodo, ella confiesa: " Brasita es el significado de mi nombre en la lengua mapudungun en mapuche . Yo me llamo Aylén y como rapera no sabía qué nombre ponerme. Fue mi mamá la que me dijo ´¿Por qué no te ponés Brasita?´, teniendo en cuenta el significado. Lo interesante era saber que iba a ser Brasita desde que nací hasta el último día así que me pareció copado y que iba con mi personalidad".

Con una historia de vida particular, la artista invitó a C5N a su barrio natal para una entrevista exclusiva. Es que para Brasita el freestyle es mucho más que un género musical, "Es un camino para muchos adolescentes que están sufriendo, que están desamparados, que no tienen un lugar o no tienen dinero para hacer un deporte u instituto. La cultura hiphop abre puertas y forma una comunidad porque hay mucha gente solidaria que te recibe, que te trata bien y hasta te consigue trabajo. Por ejemplo, cuando perdí a mi papá encontré en el rap una forma de decir lo que tenía adentro. Fue mi terapia".

-Periodista: ¿Cuál fue tu primer contacto con la movida urbana?

-Brasita: Siempre digo que el punto de partida fue la poesía. Ya en primaria me gustaba muchísimo la literatura. Tuve un profe que era muy buena onda y me incentivó. Me dijo que mis letras estaban buenas e incluso llegamos a participar de un concurso. Con el tiempo, en el secundario un amigo me invitó a una competencia de freestyle y fui sin entender mucho de la movida. Cuando vi que era poesía improvisada me encantó. De todas formas, antes de esto ya tenía mi crew de preadolescentes en la que no sabíamos que había una cultura urbana acá en Zona Sur. Nosotros nos juntábamos en mi casa a tomar gaseosa y a escuchar rap. Con ellos salíamos a grafittear y demás. Así que fui tomando un poco de todo".

-P: ¿Y cómo te sentiste al participar en tu primera batalla improvisada?

-B: Honestamente, me costó mucho competir por el hecho de que no me gusta ser la que agrede en medio de la batalla, sino ser la que se defiende. Trataba de minimizar esos insultos siempre con inteligencia y valores, como decía mi mamá. Pero con el tiempo te das cuenta que muchas veces no alcanza (risas). Es un juego y es clave entender que después afuera queda todo bien y también conocer las limitaciones de uno porque con la euforia te pueda llegar a salir cualquier cosa. Es ir midiéndose e ir buscando rimas. Para mi el freestyle es algo infinito, es un mundo re lindo. Mi proceso varía dependiendo de la competencia y del ambiente. No es lo mismo competir en una plaza a las 23 que competir en un evento donde hay familias y niños, o en una competencia feminista. Yo no tengo una disciplina o un modo de hacerlo pero lo que sí trato es de adecuarme al contexto.

-P: ¿Cómo te llevás con las agresiones e insultos que a veces surgen en una competencia de rap?

-B: En las batallas muchas veces ganan las emociones. Por lo general lo que más me altera es cuando dicen alguna mentira, no lo puedo tolerar hasta llegar a perder. Es como dice el dicho ´El que se enoja, pierde´. Pero siempre trato de entender que es un juego y le busco la vuelta para que sea más interesante sin mostrar la debilidad. Me gusta aplicar la mayéutica que es jugar en el diálogo con la otra persona hasta que ella misma se contradiga y yo pueda marcar ese error, eso es lo más divertido en el freestyle. Si no puedo aplicar esa estrategia le doy con todo lo que puedo porque hay que ganar. Todo vale.

-P: Una de las curiosidades de tu carrera es que combinás el rap con la ecología, de hecho sos profesora de biología ¿Cómo se llevan estas dos disciplinas?

-B: Cuando decidí estudiar biología me alejé un montón de la cultura urbana. Estaba necesitando tener una formación educativa porque en mi familia es muy importante la educación, de todos modos nunca me sentí presionada. Al principio arranqué la carrera de muralista en la Universidad de La Plata, pero como se hacía mucho viaje y en pleno curso de ingreso quedé embarazada, por eso dejé. Al año siguiente me anoté en el profesorado que se cursaba en el barrio y eso me posibilitó hacer la carrera. Además, el lugar era muy contenedor, tenían en cuenta que había muchas madres con niños chiquitos. En el último año de carrera (fueron cuatro), empecé a sentir esa necesidad de volver a competir. Me di un piletazo más a ver qué onda una vez recibida y por suerte me fue bien. Igual no descarto el ejercer como docente que me encanta. Pero por ahora estoy disfrutando de esta etapa. Todo el tiempo hablo de la naturaleza, del planeta, de la humanidad cuando improviso así que finalmente mecho la biología en mis improvisaciones".

-P: ¿En qué sumó a tu carrera conocer "la calle"?

-B: En todo: en reconocer situaciones, ver cuándo estoy más vulnerable, a dónde ir, a dónde no, en dónde caminar y en dónde no hacerlo. El transporte público siendo de Zeballos para mí fue fundamental. Tenía la estación a cuatro cuadras entonces buscaba todos los ramales posibles. Eso me hizo conocer la calle, cosa que a mi mamá nunca le gustó porque quería protegerme. Paradójicamente, hoy por hoy yo podría cuidarla a ella si estamos caminando".

-P: ¿Qué se necesita para poder participar en la escena del rap en Argentina?

-B: Cualquier persona que le guste la movida y que la respete puede participar no solo siendo MC, podés ser un asistente del público, podés grafittear, ser DJ, breakdancer, diseñador gráfico, organizador un evento, hostearlo, camarógrafos, anotar los resultados en las planillas, es un ambiente muy grande. Están todos bienvenides.