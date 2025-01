Benjamín Vicuña se metió en el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

En este sentido, le preguntaron si mostrarse con la economista fue consensuado con anterioridad con las madres de sus hijos, Carolina "Pampita" Ardohain y la madre de Magnolia y Amancio. “Así como pedir permiso no. Soy super cauteloso a la hora de hablar".

Respondió que "en el caso de Anita fuimos muy despacito. Nos conocemos hace ya hace bastante. Así que para las fiestas ya se conocían”, remarcó el artista.

¿Te preguntaron si tus hijos podían conocer a Mauro Icardi?”, lanzó Laura Ubfal, teniendo en cuenta que la Navidad sus hijos la habrían pasado con Icardi y sus dos hijas, Francesca e Isabella. “¿Si me preguntaron a mí? No, no me preguntaron”, respondió contundente.

“Cuando hay niños es un tema, porque obviamente yo no me puedo hacer el loco y decir que me da exactamente lo mismo. No me da lo mismo. Dónde están mis hijos es algo que por ahí, efectivamente, se tiene que conversar, pero no lo he hecho”, y se lo vio molesto. Al final reveló que no conoció en persona al deportista. “No, no lo conozco”, cerró.

El video de la China Suárez y sus hijos en la mansión de Mauro Icardi

La actriz publicó en sus redes sociales un video en el baño de la casa que habría elegido Wanda Nara con su exmarido Mauro Icardi en Argentina.

Se la ve en el baño de una casa con un estilo moderno y de lujo, con detalles que coinciden con las imágenes mostradas por Icardi en otras publicaciones. Enseguida surgieron los rumores que la exmujer de Vicuña se habría mudado con el deportista.