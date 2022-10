Benjamín Amadeo: "Cada vez encuentro más público y eso me da mucha seguridad para seguir haciendo lo que hago"

Gracias por venir. Hola a todos y a todas. Exactamente, estamos en la recta final de Quiromancia, este segundo disco. Tenemos las últimas presentaciones con el formato de la gira de este show como está armado y despedimos ahora efectivamente en el Vorterix el próximo 29 de octubre con algunas versiones nuevas, eso me divierte para cambiar un poco la dinámica del show y con la presentación de Déjame llevarte que es el nuevo lanzamiento, sería como pasarle el testimonio a lo que está por venir.

— ¿Cómo definirías Déjame llevarte, tu último single?

Para mí es una canción que representa una tercera cita. Vas desbloqueando niveles, llegas al número dos y ahí se habilita el número tres. Déjame llevarte, viene a ser como un destilado de eso.

Yo siento que la primera cita es muy dura, es muy pretenciosa, hay muchos nervios. En la segunda corregís, la primera y en la tercera estás en una versión más parecida a lo que querías hacer, entonces para mí es la mejor. Es el punto justo de los dos o de los tres, depende de lo que te pinte en la vida.

— Es más distendido y ahí es como que vas a saber realmente si te gusta la otra persona.

Yo creo que si, la estadística dice que es la tercera cita y es esta historia. Así fue como se re escribió en el vídeo. De paso invito, a todos a que vayan a ver el vídeo de Youtube, está muy bonito cómo está representada. Para mí esta tercera cita con condimentos y situaciones que para mí son muy románticos y bueno, entiendo ahora a raíz de los comentarios que estuve leyendo, que para un conjunto grande de la sociedad son particularmente románticos.

— ¿Qué es lo que más te entusiasma de tu carrera musical actual?

A mí me entusiasma mucho tocar en vivo. Cuando empecé hace un par de años me daba nervios y quería estar como muy seguro y “tenemos que armar el show de esta manera, tenemos que mostrar esto y mostrar lo otro”. Ahora estoy muy contento con cómo está el espectáculo, como me siento arriba del escenario con mis compañeros de banda y la buena noticia es que el proyecto crece y cada vez encuentra más público y eso me da mucha seguridad para decir que lo que estamos haciendo está bueno.

Benjamín Amadeo - Déjame Llevarte (Official Video)

— ¿Qué le dirías a las personas que no te han visto nunca en vivo y que tal vez tienen la oportunidad de verte el próximo 29 de octubre?

Bueno, me gustaría que después vayan a los comentarios del post de la noche y me digan qué les pareció. Porque aparte siempre pasa eso. Siempre hay muchos reclamos de lista de temas. Es muy difícil complacer el deseo de la masa. “¿por qué no tocaste motivos?” Bueno, no estaba en los planes.

Pero es un buen problema tener, que la gente te putee porque quiero escuchar tus canciones. Es un buen problema para tener.

— No es ni un problema.

Por eso digo, sí, es una buena circunstancia peor es que te insulten porque no quieren que cantes, yo por ahora tengo suerte y me acompañan. Cuando uno abre el camino de los comentarios, a mí me pasa que recibo reclamos o por las listas (de las canciones) o modo agencia de viajes a donde quieren que vayas. “¡Catamarca ¿qué tenés contra Catamarca?! No tengo nada contra Catamarca, simplemente todavía no se armó para que podamos ir.

— ¿Alguna vez soñaste con tus canciones?

Sí, sueño con canciones mías ya hechas, con vídeos, eso sí me pasa. Pero yo tengo una pesadilla, no tengo un sueño.

Mi gran pesadilla en la vigilia es: hacer una canción, componerla, escribirla, grabarla. Hacer un video, desarrollar un plan para promocionarla todo, todo, todo y cuando salga me digan que es igual a la de Jason Mraz.

— Y vos nunca la escuchaste en tu vida

Y que sea igual de verdad

— Esto le pasó una vez a Foo Fighers

Es que es muy común que te pueda pasar. Estamos tan sobre informados tan sobreestimulados que no sabemos de dónde vienen las cosas. A veces por eso hago un ejercicio con dos o tres amigos que son como muy librería esa gente que escucha de todo tipo Arjona, The Smiths, System of a down, todo el arco musical y yo les digo “che, estoy haciendo esto y mando para que me digan si se parece a algo”

— ¿Vamos a hacer un jueguito, te parece?

Sí

— Yo te voy a decir cuatro artistas y vos me decís lo primero que se te viene a la cabeza ¿te parece?

Sí

— Nathy Peluso

Explosión.

— Abel Pintos

Gratitud

— Rosalía

Motomami.

— Harry Styles

Sacos de los setentas

— ¿A qué dos personas le leerías la mano?

A Nathy Peluso. Me encantaría hacer un feat. con Nathy. Me gusta tanto como canta, me gusta lo que hace. Me encantaría leer la mano de Peluso y decirle: vas a colaborar conmigo. Tu futuro te dice Benjamín.

Y a la segunda persona que le leería las manos es a Charly García, porque siento que por sus manos pasa la música de mi vida.

— ¿Cómo se refleja el momento familiar que estás viviendo ahora?

Se refleja de todas las maneras, porque fui papá en enero. Estoy maravillado, absorto, conmovido, sacudido y todo con mi hija.

— Durmiendo poco.

¿Qué es dormir? Pero, estoy contento, estamos muy contentos. Siento que todavía no alcanzo a ver la dimensión de lo que me atraviesa mi hija en mi vida en manera de ser, mi manera de pensar y todo. No pretendo tanto tampoco, ahora me conformo con cuando entro al lugar donde está ella que me mira y sonríe, me tira los brazos, ya es suficiente Siento que es un regalo, estoy muy contento.

— Muchísimas gracias Benja

Gracias a ustedes por venir. Gracias por estar del otro lado y bueno vayan a ver Déjame llevarte y después comenten a ver qué les parece.