Benito Cerati, sobre su primer disco solista: "Este material es un homenaje a mi adolescencia"

En el programa Fuera de Agenda en C5N , el artista detalló sobre su nuevo material: " Soy una persona muy introspectiva, siempre lo fui. Este disco me trae más organización, más simple, una estrategia para comunicar mejor lo que estoy haciendo".

En cuanto a la temática y el arte de tapa que tiene el disco, "es un homenaje al animé, la cultura oriental y los videojuegos que fueron parte de mi adolescencia".

En la nota exclusiva con C5N, el hijo del líder de Soda Stereo y de la exmodelo y artista chilena Cecilia Amenábar se mostró entusiasmado con el rumbo que tomó su carrera artística: "La clave es pensar este proceso como algo lúdico y que la gente sepa que es lo que estamos haciendo".

Entre los nuevos músicos que escucha, Cerati resaltó: "Trueno me gusta y Ca7riel me parece un talentosísimo absoluto y me encanta Melanie Williams".

El musico presentó sus canciones en el centro cultural ArtLab, en Rosetti 93, en el barrio de Chacarita, junto a su nueva banda.