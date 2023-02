Bardero$ apuesta por Argentina: ¿Ahora que somos campeones del mundo nos vamos a ir?

Fue con su tema Pure Drug, que hoy en día cuenta con 4 millones de visualizaciones en Youtube, con el que comenzaron a tener proyección nacional e internacional.

Tal es así, que el dúo continuó pero cada uno fue capaz de seguir una carrera solista a la par de forma exitosa y colaborar con las principales figuras de la industria musical argentina: Duki, YSY A, Lit Killah, FMK, Liltroca, Franky Style, Bizarrap, entre muchos otros. El estilo de Bardero$ es crudo y eso es lo que enamora a los fanáticos.

En los shows no hay un invitado que no se una al pogo y llegue a hacer temblar el estadio. Cuando les preguntamos cuál fue la experiencia más "bardera" en un recital, los dos coincidieron: "Rompimos un escenario en La Plata, la policía frenó el recital y nosotros seguimos tocando (risas). La gente no paraba de saltar, subían al escenario, fue un quilombo. Creo que ese fue el bardo más grande en un show en vivo".

Más allá de que Cro está a punto de irse a una gira sold out por México, en la cual también participará Homer, le adelantaron a C5N que se viene nueva música: "Somos una banda que se caracterizó por pisar casi todos lo géneros y estilos: trap, rap, reggaetón, canciones románticas, colaboraciones con artistas internacionales, temas más "picantes", reflexivos... en fin, se viene mucha música. Hace dos meses estamos encerrados componiendo, viviendo juntos, trabajando con productores. Tenemos para todos los gustos. Como les habíamos prometido el año pasado, cuando dijimos 'en 2023 vamos a llenarlos de música´ y así va a ser".

Entre todos los seguidores de sus redes sociales el dúo acumula más de 5 millones de seguidores en todas partes del mundo pero, pudiendo emigrar a otro país, deciden a conciencia continuar su vida en la Argentina: "Nosotros elegimos quedarnos acá, es nuestra gente, son las costumbres, es el humor... Nosotros nos vamos a todos lados y siempre queremos volver de alguna manera u otra. Argentina es el país que amamos, también tenemos mucha fe y esperanza de que se pueda levantar".

Siguen apostando, claro está, por construir sus proyectos acá. "Confiamos en que no todo está perdido, nos gusta estar en nuestra tierra, en nuestro lugar con nuestra gente, compartir y vivir el folclore nuestro más allá de la atracción que sentimos por algunos otros países y lo lindo de que es conocer el mundo. Estar en casa no se compara con nada.. ¿ahora que somos campeones del mundo nos vamos a ir?".