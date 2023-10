Bad Bunny confirmó la noticia más esperada por sus fanáticos: "El día ya llegó..."

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @badbunnypr

Si bien todavía no se lanzó el disco, hay dos canciones que están disponibles hace varios días, las cuales se llaman WHERE SHE GOES y UN PREVIEW. Otro dato que está confirmado es que estará compuesto por 22 temas, es decir una menos que en Un verano sin ti.

Este álbum ya se puede preguardar para tenerlo disponible desde el momento en el que se lance. Para ello, se debe ingresar al link que compartió Bad Bunny en sus historias de Instagram (https://open.spotify.com/prerelease/1CKdaiJxRxG8L4BYMzAorM?si=8c49527426da45da).

Bad Bunny nuevo álbum Spotify El álbum nadie sabe lo que va a pasar mañana ya se puede preguardar. Spotify

Por tercer año consecutivo, el cantante puertorriqueño es el artista con más reproducciones de Spotify en todo el mundo. Con motivo de la presión que esto le significa a Bad Bunny, hace un tiempo señaló: "Es imposible que el álbum que viene después de Un verano sin ti suene así, nunca jamás".