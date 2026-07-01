Un reconocido actor argentino presentó en público a su novia 25 años menor que él El galán televisivo y teatral decidió mostrarse por primera vez ante las cámaras con su pareja durante un importante evento. Agregar C5N en









El reconocido actor presentó a su nueva pareja.

A sus 52 años, Juan Gil Navarro volvió a creer en el amor de la mano de Rosario Páscolo, una joven 25 años menor que él. La flamante pareja eligió el marco ideal para hacer su primera aparición oficial ante la prensa y las cámaras, mostrándose muy felices durante el estreno para periodistas e invitados de Misery, la obra teatral que el actor protagoniza actualmente junto a Julia Calvo.

Rosario Páscolo tiene 27 años, es licenciada en Terapia Ocupacional y, a diferencia de su pareja, mantiene un perfil mediático muy bajo. La joven prefiere resguardar su intimidad en las redes sociales, al punto de que cuenta con perfiles privados en sus redes sociales y apenas supera los 2.000 seguidores, un grupo compuesto principalmente por amigos y personas que integran su círculo de confianza más cercano.

La confirmación del noviazgo en el plano virtual se dio a raíz de una publicación en Instagram que la propia Rosario subió con motivo de su cumpleaños número 27. En ese posteo, compartió una serie de imágenes de la celebración rodeada de seres queridos, entre los que se destacaron algunas figuras del ambiente artístico como los actores Mariano Bertolini y Esteban Pérez, además del propio Juan Gil Navarro.

El broche de oro que dejó en evidencia el excelente presente sentimental que atraviesan fue el tierno comentario que el intérprete le dedicó a su novia en esa misma publicación. "Qué curioso es que sea tu cumpleaños y mi regalo seas vos. Te amo con todo mi corazón y te deseo un hermoso nuevo año. Sos mi orgullo y mi alegría", escribió el actor de manera abierta, consolidando públicamente este nuevo capítulo en su vida amorosa.

Qué dijo Juan Gil Navarro sobre la diferencia de edad con su novia Durante una entrevista con Puro Show, Juan Gil Navarro se refirió abiertamente a la brecha generacional que existe con su pareja, Rosario Páscolo. Lejos de esquivar el tema elogió la madurez de su compañera y desdramatizó los prejuicios en torno a los años que se llevan. "Mirá... es mucho más grande que yo en muchísimos aspectos", señaló de manera contundente.