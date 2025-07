Aseguran que Nicolás Cabré llamó a Benjamín Vicuña tras el escándalo con la China Suárez

Fue Ximena Capristo quien indicó en Sálvese quien pueda: "A mí me llega que Benjamín Vicuña está devastado. Que le duele todo el cuerpo, que tiene mucha fiebre, que por la pelea quedó así. Y Cabré lo llama para preguntarle si necesita ayuda. Una amiga de Cabré me lo contó".

Durante una nueva emisión de Intrusos, la periodista Marcela Tauro reveló: "Ya habría enviado la carta documento al depto de Capital de la China Suárez para revocarle, mediante un escribano, el permiso permanente de Cabré a la China Suárez". De esta manera, el actor estaría totalmente del lado de Benjamín Vicuña con respecto a la exposición de sus hijos.

Cabré China Redes sociales

Además, la periodista Yanina Latorre indicó: “Tengo la misma data que Marcela Tauro. A mí me dicen que Cabré le revocó el permiso a La China para sacar a Rufina. O sea que le mandó la carta documento para revocarlo igual... Con Cabré no se hace tanto la viva como con Vicuña. Cabré tiene otro carácter".

Para finalizar, Paula Varela agregó un dato muy polémico: "Me dicen que la China le habría ofrecido a Cabré que no pague más la cuota alimentaria de u$s4 mil a cambio de que le deje llevar a la hija a Turquía. 'Me los mantiene Mauro, dejámela', ¿qué padre, por plata, deja de ver a sus hijos?". Esto provocó nuevas críticas contra Eugenia Suárez, aunque a esta altura ya nada parece sorprender al público.

Mauro Icardi contraatacó a Benjamín Vicuña y Wanda Nara: "Ellos rezando por nuestra ruptura"

El futbolista Mauro Icardi decidió responderle a Benjamín Vicuña y Wanda Nara tras la reciente polémica viral en redes sociales contra la China Suárez, algo que desató la furia del jugador de Galatasaray y agregó un nuevo capítulo a la interminable novela.