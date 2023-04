Aseguran que la China Suárez y Rusherking están separados: la palabra de los cantantes

Desde Socios del Espectáculos, aseguraron que La China y Rusher “están separados en el medio de una pelea tremenda”. “Él hizo un recital y le dedicó una canción, pero el tema principal que están promocionando no la cantó porque había una pasarela que le preparó para ella, para atravesar todo tipo casamiento y nunca se usó porque la China que estaba en primera fila no apareció. Hay quienes dicen que él no cantó ese tema nuevo porque ella no estaba, lo plantó desde el viernes ”, aseveró.

Respecto a la pelea entre ambos artistas, durante el show que dio el joven de Santiago del Estero, señalaron que “hubo gritos” y ella “lo terminó dejando plantado” delante de miles de personas.

Esa discusión escaló al punto de que él no la acompañó al cumpleaños de Mery Del Cerro, y encendió aún más la hipótesis de una ruptura.

La respuesta de la China Suárez y Rusherking en medio de los rumores de separación

Luego de que trascendiera la noticia, Pochi, la creadora de la página en Instagram Gossipeame, reveló que había conversado con la actriz y que tenía la verdad de lo que estaba sucediendo con su relación con el joven trapero.

“Hablé con ella y me respondió de muy buena manera, lo que me dijo es que nada que ver y me lo dejó bien en claro. Me dijo textual esto: ´Ay, ¡qué densos! Me separan una vez al mes´. Me puso también unos emojis como que te estás durmiendo o aburriendo. Textual me dijo eso, que la aburre que quieran separarla de Rusherking en diferentes situaciones”, explicó la instagramer.

Y explicó: “Por ahí pueden tener una discusión, pero me niega rotundamente que estén en crisis o separados”.

Por su parte, el músico recurrió a sus redes sociales y publicó y mensaje contundente e irónico para calmar los rumores de crisis: ““Fuente: de los deseos”.