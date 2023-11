Ángel de Brito reveló la verdad sobre el distanciamiento entre Tini Stoessel y su familia

"A mí lo que me dicen es que en los últimos meses hubo problemas laborales, algunas cosas que la triple T se enteró y que no le gustaron. Solamente voy a decir eso porque prefiero no profundizar. Esta data que te cuento surge desde las entrañas de la música, es bien íntimo. Tini no está en un buen momento con sus padres. Todo tendría que ver con su carrera y no con un tema familiar”, había expresado el periodista Juan Etchegoyen en Radio Mitre.