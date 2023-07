Andrés Nara habló sobre la salud de Wanda: "Es una situación complicada"

Wanda Nara y Andrés Nara Wanda Nara estaba peleada con su padre hace muchos años. Instagram

“Hoy me enteré que estuvo en Fundaleu para seguir un tratamiento, o sea hay algo. En definitiva, es una situación muy híper delicada que, si ella quiere tomar cartas en el asunto y lo quiere expresar mañana, pasado o nunca es su decisión”, detalló en América.

Reveló que fue hasta el sanatorio y no pudo entrar: “No pude entrar porque tenemos una diferencia que no está tan fácil, tengo un problema. Hay una diferencia personal que no quiero contar, es muy personal”.

Wanda Nara rompió el silencio y contó su verdad: todos los detalles

Wanda Nara fue noticia por su estado de salud en las últimas horas luego de haber sido internada en el Sanatorio Los Arcos. Ante tanta incertidumbre, la conductora Verónica Lozano contó que el lunes emitirá una entrevista exclusiva con la empresaria en su programa y dio detalles de la situación.

Lozano Wanda Redes sociales

El próximo lunes Telefe emitirá una entrevista exclusiva con Wanda Nara que fue grabada para el programa "Cortá por Lozano" antes de la internación, ya que la empresaria iba a viajar a Europa ese mismo día. "Si bien sabemos que está atravesando momentos complejos en relación a su salud, elegimos ser discretos hasta que ella no hable al respecto", contó la conductora.